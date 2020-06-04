臉過敏的朋友照過來！ 台灣交通部拍板7日起大眾運輸可「有條件」脫口罩

維持1.5公尺社交距離下，交通部鬆綁搭乘大眾運輸工具戴口罩規定（圖/ 中央社） 維持1.5公尺社交距離下，交通部鬆綁搭乘大眾運輸工具戴口罩規定（圖/ 中央社）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）都是「嘉玲」的功勞！隨著國內迎來第51天本土零確診，交通部昨（03）日宣佈6月7日後，鬆綁疫情管制措施，包括搭乘大眾運輸工具時，在維持適當距離情況下可不戴口罩、恢復雙鐵列車上飲食及商品販售等。未來連假民眾可望購買自由座返鄉。

交通部表示，6月7日起，大眾運具或運輸場站入口處仍維持現行量體溫、戴口罩措施。進入後，若可維持1.5公尺社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。旅客在維持社交距離下，或採用適當阻隔設施，例如相鄰旅客戴口罩時，解除雙鐵列車車內及國內航線空運航班上飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

民眾在乎的雙鐵列車上餐飲部分，交通部也鬆綁恢復雙鐵列車上商品及餐盒販售，國內航線空運航班恢復提供飲品。

交通部表示，高鐵連續假期可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數，並取消國道服務區人、車潮管制。

交通部訂定旅遊參考守則，供民眾及旅行社遵循，重點包括，符合衛福部推動餐飲業者「樂活防疫安心飲食」方案、安排2人1室、1人1床之房型為原則、安排戶外景點為原則，如無法維持社交距離則須戴口罩、賣場收銀區規劃指引民眾維持1.5公尺社交距離或請民眾戴口罩，以及旅客間相隔座位或戴口罩，落實車輛清潔消毒，針對乘客量體溫。

交通部其他鬆綁措施包括，7日起，民眾進入郵局後可不戴口罩，但仍需量體溫才可進入、恢復臨時郵局申請、郵政博物館及燈塔重新全面開放。