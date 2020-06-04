六四31週年　無國界記者組織呼籲：民主國家團結起來捍衛新聞自由

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）六四天安門事件31年後，中國仍是「新聞自由的頭號敵人」，當年抗議民眾主張新聞自由是基本權利，如今該國仍持續跨越國界控管資訊，在全世界攻擊這項權利。無國界記者組織（Reporters Without Borders，RSF）呼籲民主國家團結起來，一同捍衛新聞自由。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，31年前，數千名和平示威者因要求政府落實新聞自由等各項基本自由而遭到屠殺。若不加強力道反對中國的威權主義模式，不但會讓六四示威者白白犧牲，而且獨立新聞報導也會逐漸被中國式的大外宣取代，民主體制終將式微。

RSF指出，《中華人民共和國憲法》第35條明確規定人民有言論自由，這一訴求更是1989年6月4日天安門抗議活動的主要訴求之一。31年過去，中國國家機器和中國共產黨每天持續公然藐視這項基本權利，現在更進一步將鎮壓手法擴張到世界各地。最近中國政府利用俗稱武漢肺炎疫情(新型冠狀病毒，Covid-19)加強控制媒體和社交網絡，近900名網民因分享被審查的病毒相關資訊而遭逮捕，6名記者目前仍因此被拘禁。

RSF於2019年曾發表調查報告《中國追求的世界傳媒新秩序》，揭露中國政府跨越國界控管資訊的策略手法。中國在2020年RSF世界新聞自由指數報告180國中名列第177名，目前至少有113名記者被關在這座全球最大的記者監獄。