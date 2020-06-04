習近平示軟？　美國才宣布禁止中國客機出入境　中國立刻調整飛航政策

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美中兩國衝突升溫，美國運輸部3日下令16日起暫停中國航空公司班機進出美國，因北京未允許美國航空公司重啟中國的航線。此外，若總統川普下令，禁令還可能提前實施。

綜合外媒報導，美國運輸部發布聲明表示：「美國航空公司要求自6月1日起恢復客運服務。中國政府未同意他們的要求，違反我們之間的航空協定。」

聲明指出，飛美禁令將於6月16日生效，若川普下令，還可能提前實施。

美方此舉是想向北京政府施壓，要求中國重啟美方航空公司飛往中國的航班，因此若中方調整政策，交通部會重新審視這個命令。

運輸部表示，美國的航空公司在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間大幅減少或暫停對中國的服務，但聯合航空公司（United Airlines）和達美航空公司（Delta Air Lines Inc.）5月初提出復飛申請，至今仍未收到中國當局批准。5月中時，美國交通部也曾透過電話要求中方官員為美方航空公司重啟航線。

報導指出，美國運輸部這項命令適用於中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空、海南航空、首都航空，以及四川航空和廈門航空。

隨著美國禁令一出，中國民航局4日上午立即宣布調整「五個一」政策，換言之，6月8日起，美國的航空公司每週可保留一條飛往中國的客運航班。但這項調整是否足以讓美國解除「禁飛令」，仍有待觀察。