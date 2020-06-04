想搭！畢卡索、梵谷世界名畫現身南台灣　行動美學創造驚喜瞬間

「我的城市，我的行動美術館」藝術公車現身屏東(圖/屏東縣府) 「我的城市，我的行動美術館」藝術公車現身屏東(圖/屏東縣府)

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)世界名畫跑起來！屏東縣政府將世界級經典名畫穿上公車，並搭配唯美詩句，以行動美學的概念讓梵谷、達文西、畢卡索走入屏東各角落，創造驚喜的瞬間。

不用出國也可以看世界名畫！屏東縣政府「藝」想天開，為10部公車彩繪世界名畫，已於2日首次同步公開亮相，由傳播暨國際事務處、交通旅遊處攜手規劃的「我的城市，我的行動美術館」藝術公車活動，藝術公車上都是舉世聞名作品，包括約翰尼斯·維梅爾「戴珍珠耳環的少女」、文森梵谷「耳朵綁繃帶的自畫像」、李奧納多·達文西「蒙娜麗莎」等。



屏東縣長潘孟安表示，這些世界名畫典藏在各國博物館或美術館，現在縣府讓藝術走出來親近大家，形塑城市美學，同時結合實際在縣內行駛的公車路線，創造話題吸引民眾搭乘，提升乘車率及帶動觀光。



藝術彩繪公車(圖/屏東縣府)

這也不是屏東縣政府第一次「玩」公車，縣府表示，2017年、2018年屏東跨海在香港、新加坡行銷觀光，在雙層巴士及計程車上貼出「沒來過屏東，別說過你到過台灣」，霸氣的口吻令人印象深刻，還在網路上掀起熱烈討論。這次大膽嚐試讓名畫藝術登上公車，沒有隻字提到屏東，意義卻更多重。

傳播暨國際事務處表示，為確認所使用畫作版權沒有問題，縣府事前徵詢智慧財產局確認，依據著作權法第30條第1項規定：著作財產權，除本法另有規定外，存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年，該等畫作之著作財產權因已逾著作人之生存期間及其死亡後五十年，屬於公共財產，任何人均得自由利用，無須取得授權。



只有畢卡索(Pablo Picasso)作品「夢The dream」，經確認畢卡索其亡故時間為1973年4月，縣府透過圖像機構向畢卡索畫作授權單位畢卡索管理協會 (Picasso Administration )順利取得合法授權。



這10部藝術公車分別行駛萬丹、東港、潮州、鹽埔、內埔、里港等地，都是通勤通學熱門路線，讓民眾和學子可以隨時親近大師作品。

藝術公車名畫清單

喬治·秀拉【大傑特島的星期天下午】

文森梵谷【在亞爾的臥室】、【耳朵綁繃帶的自畫像】、【麥田群鴨】、【星夜】

尚-法蘭索瓦·米勒【拾穗】

約翰尼斯·維梅爾【戴珍珠耳環的少女】

皮耶-奧古斯特·雷諾瓦【煎餅磨坊的舞會】

巴勃羅·畢卡索【夢】

李奧納多·達文西【蒙娜麗莎】