33家中國實體黑名單　5日美國制裁生效

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）美國商務部上月分別以違反美國國家與外交利益、侵害新疆維吾爾族人權等理由，將三十三個中國研究機構、企業列入「實體清單」，限制其購買、使用美國技術，商務部3日宣布，制裁5日開始生效。

路透社報導，美國商務部3日表示，這項對33家中國企業與研究機構的新一波制裁行動，周五起（5日）開始生效。

根據美國商業部新聞稿，分列在二份黑名單中的共33家公司或機構位在中國、香港、開曼群島的中國公司（詳細中文名單請按此），其中七家公司和兩家機構涉及參與侵犯新疆維吾爾族等其他少數族群人權，行為包括監視、鎮壓、大規模任意拘留、強逼勞動及高科技監視等。另外二十四家中國公司和機構被指為解放軍採購物資。

被列入「實體清單」的中國企業與機構，將不得購買、使用美國公司技術，限制更進一步擴大到其它國家販售但採用到該技術的商品或服務。

路透指出，受到此波制裁影響的美國科技公司多擁有人工智慧及面部辨識技術專利，包括輝達（Nvidia）及英特爾（Intel）。

此前，去（2019）年5月，美國將華為及68家非美籍相關企業列入黑名單後，接著同年10月又因中國侵害人權理由，新增28家中國公司至制裁名單中，禁止美國企業出售其特定科技技術。

中國外交部上月對此舉表示不滿，指新疆問題是中國內政，美國無權干涉。