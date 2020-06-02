新北國教輔導團首辦線上課程發表 25位教師擔任直播主 探究課堂學習新策略

新北市教育局今(2)日上午辦理國教輔導團線上課程 發表，透過新北市教育YouTube頻道，由25位國教輔導團專 任輔導員擔任直播主，線上分享「課堂教學的核心素養－ 教學策略的實踐與反思」，與全國各縣市教師即時互動， 同時邀請課程大師秀朗國小林文生校長進行回饋，打造新型態專業對 話共學模式。

教育局張明文局長表示，新北市國教輔導團在近年的教學實踐中，累 積許多有效教學的課例，並公開發表成果， 讓更多教育現場教師瞭解各領域及跨領域的素養教學內涵及實際案例 。今年首次挑戰結合數位科技方式，25位輔導員將一年以來準備的 素養教學公開課，從發想、設計、實踐到反思的過程， 以5分鐘的精華數位影像呈現；此外，更突破時間與空間的限制，運 用線上直播工具，讓全國教師共同上線探究與引導課堂學習新策略。

今日發表的25個(國中12例、國小13例)案例中， 19例屬學習領域類，6例屬教育議題類， 新北市國教輔導團中心學校秀朗國小林文生校長擔任今日課程回饋， 林校長認為，教師們將「斧頭」磨利一點，再上山砍柴；學會「 引導策略」，就像擁有一把「新斧頭」，能夠精準地帶領學生學習。

新莊國小張琬湄老師以「奇幻空間─紙雕燈箱」為主題， 引導學生運用近景、中景、遠景的空間層次製作紙雕燈箱，創 造美感生活；同時引導學生運用跨域概念，解決問題。 1年前的備課階段，開始與開發友善電路媒材的葉長青博士共備、 修正、調整，至今年開發「紙雕燈箱」跨領域課程。她表示， 從原本不熟悉串並聯電路圖，到現在可以幫學生修改電路圖， 都是因為跨領域共備所獲得的成長。

昌平國小林心怡老師表示，這次以「三角形的邊長關係－ 任意兩邊和大於第三邊」公開課為主題，透過共備、試教、 微調教案、再試教、再微調的實踐歷程，讓她更加深刻感受到， 學生的數學學習應重視意義性的啟發， 讓學生感受到真正的數學本質及探索的樂趣。

新北市教育局表示，新北優質教師人數全國最多， 專業分享及展現的管道相當多元。今年9月18、 19日將在泰山地區舉辦「2020新北教育豐年季」， 屆時將邀請更多優秀的老師，相互分享教學經驗， 同步結合新北在地資源，發展符應新課綱的素養課程， 歡迎全國各地教育好夥伴共同參與，一起共學共成長，報名請至ht tps://forms.gle/ rjCx2qMpY6ft47M1A。