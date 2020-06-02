侯友宜呼籲3千元振興券拿來做愛心帶動整體經濟

國內疫情趨緩，拚經濟、 救民生成為各級政府當下最重要的課題！ 新北市政府2日向7家庇護工場、 3家身障團體小作所和3家原住民團體， 愛心採購了300萬元的商品，將致贈給 社福機構和弱勢家庭，以作為端午節的禮品，侯友宜表示， 中央正準備發放3千元振興券，呼籲大家領到後拿來做愛心， 優先購買庇護商品禮盒，用善的循環帶動整體經濟。 侯友宜在「愛心採購-挺弱勢、拚經濟、過佳節」記者會中表示， 國內疫情已相對穩定，接下來要對所有經濟活動、 民生作息全面啟動，才有辦法真正振興經濟， 否則許多商家面臨消費消退，業績嚴重下滑六、七成， 恐怕無法等到7月才發行的振興券。 新北市政府聯合勞工局、原民局和社會局，盤點出慈泰、愛盲、 集賢、慈育、喜憨兒、愛不囉嗦和糕菲膳等7家庇護工場， 板橋肯納、新店肯納和三峽春暉等3家身障機構小作所， 以及米沙路莊園文創、原風禮坊、 烏來泰雅農特產品合作社等3家原住民團體， 以政府優先採購平台的政策，愛心採購了300萬元的商品。 侯友宜表示，受疫情影響，觀光旅遊、餐飲和商品店等都受創嚴重， 原本弱勢團體的食品生意更是雪上加霜，端午佳節將屆， 這時市府出面「先扶一把」，相信會有更多的企業、社團跟進響應， 「大家同心協力一起來挺弱勢、拚經濟、過佳節！」 代表受贈的寄養家庭媽媽徐季幼表示， 感謝市長在防疫期間超前部署，致贈許多防疫物資， 讓他們得以安心照顧孩子；在端節前夕，又能收到禮品， 且是由弱勢孩子所製作，更別具意義。 新北市政府社會局長張錦麗、 勞工局長陳瑞嘉和原民局長羅美菁一起出席記者會，張錦麗表示， 300萬元愛心採購了8,500份禮盒，除致贈給寄養家庭外， 還有小衛星據點、育幼、老人、身障機構、服務在案的脆弱家庭、 家資中心和家扶中心扶助戶等。 陳瑞嘉則呼籲企業如有端節送禮請優先購買新北市各庇護工場優質產 品，以創造更多身障者就業機會， 可向新北市庇護工場網路商城YAHOO奇摩、PCHOME、 MOMO及蝦皮等四大電商平台下單採購。 羅美菁也呼籲大家多採購原民產品，像馬告鳳梨酥、馬告香腸禮盒， 以幫助原民部落經濟發展。