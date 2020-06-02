布局5G 中華電信與Gamestream共創5G 4K雲端遊戲服務

中華電信今(2)日宣布與雲端遊戲領導平台Gamestream 合作，在5G服務推出後，將提供全台首款使用第2 代Intel® Xeon® 可擴充處理器，搭載4K解析度的5G雲端遊戲服務。 中華電信擁有4G/5G最大頻寬和5G超高技術， 可讓消費者享受高速率、低延遲的4K雲端遊戲， 打造前所未有的暢快遊戲體驗，提升台灣5G應用服務品質。 Gamestream為雲端遊戲全球領導品牌， 透過其獨特的設備技術及遊戲內容，為亞洲、 中東及歐洲等地電信商提供完整雲端遊戲解決方案。 此次國內電信領導品牌中華電信與Gamestream強強聯手， 將帶動台灣遊戲產業革新，提供玩家們最優質、 最新穎的玩Game體驗。5G時代，值得期待！

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示：「中華電信布局5G， 除了在國內持續廣結產業聯盟，亦廣泛建立跨國策略合作夥伴， 以結合資通訊軟實力，持續開發5G創新應用。 此次與Gamestream合作， 更促進台灣5G產業發展接軌國際，開拓雲端遊戲市場。 透過5G高速率、低延遲的特性，將提供消費者嶄新的5G 4K雲端遊戲服務，打造視聽娛樂的全新體驗， 引領台灣前進5G世代！」

Gamestream銷售及業務開發副總裁Lionel Adam指出：「很榮幸能與中華電信攜手合作， 提供全台首款搭載4K解析度的5G雲端遊戲服務。 5G服務推出後， 每個客戶都可以體驗中華電信5G網路的卓越品質， 享受更頂級的遊戲體驗。亞洲已經處於5G革命的領先地位， 並看好在雲端遊戲的應用，也位居領導地位。」

英特爾資料平台事業群副總裁Lynn Comp表示：「隨著5G網路的發展，受益於高速率、 低延遲的5G技術，雲端遊戲正在急速成長。 中華電信與Gamestream合作所提供的解決方案是一個很好 的應用案例， 說明產業間的緊密合作與創新技術的導入如何提升使用者體驗。」

中華電信積極投入創新的5G應用，拓展雲端遊戲版圖， 為5G服務創新應用再下一城。中華電信將持續建構最大頻寬、 最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路， 引領台灣資通訊產業邁入5G新紀元！