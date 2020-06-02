種子導覽員X工藝體驗 今夏一起成為林家花園的小小種子！

探訪板橋林家花園時， 您是否曾因現場導覽老師活靈活現的講解，度過了難忘的時光呢？ 今年夏天，「林園小學堂-種子導覽員研習營」邀請您的孩子， 一同成為花園的種子導覽員吧！

國定古蹟林本源園邸包含花園及三落大厝， 新北市政府文化局將於7月21日至31日在富有歷史文化的園林建 築辦理四梯次的「林園小學堂-種子導覽員研習營」， 一梯次課程為兩天，每梯次開放25個名額， 讓參與的學員於園林中體驗、學習傳統文化的精緻與美好。

研習營包含「種子導覽員培訓」及「工藝體驗」兩部分。 一位稱職的導覽員，要將園林景觀透過解說引領遊客深入親近、 認識古蹟，除了得花時間瞭解園林建築的專業知識內容， 還要能解說林家花園完整特色讓聽眾了解。 上午在專業老師的帶領下，學習導覽儀態、 口條及林家花園歷史沿革等課程；下午則是邀請青年傳藝老師： 泥塑剪黏黃拓維老師及傳統彩繪周孟勳老師合作指導， 辦理泥塑剪黏體驗及傳統彩繪安金體驗課程。 這兩種傳統工藝常見於臺灣各式的古建築， 透過實作課程讓學員對古蹟的知識不僅止於抽象知識， 更能發揮創意，創作屬於自己的工藝作品。

新北市政府文化局歡迎鄰近國小的高年級學生報名參與， 利用暑期的時間用不同於以往的方式認識花園， 讓自己有個難忘的暑假回憶。 更多活動詳情歡迎上國定古蹟林本源園邸官方網站、臉書「 國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」查詢，或電洽02- 29653061-3分機33林小姐詢問。