台北富邦銀行「e家人分行」揚名國際 獲頒《亞洲銀行家》最佳創新分行獎

老字號的專業財經媒體《亞洲銀行家(The Asian Banker)》22日將International Excellence in Retail Financial Services Awards「最佳創新分行獎」頒發給台北富邦銀行， 高度肯定北富銀積極跨領域、 攜手科技業打造全台首間家庭式智慧分行—e家人分行的巧思與用心 。獲獎榮耀是大眾評估金融品牌， 除了親朋好友口碑推薦之外最容易上手的一項指標， 然而金融獎項百百種，要從眼花撩亂的獎項中抽絲剝繭， 找出名副其實的優質金融業者，需要一些辨識技巧，只要熟記3大撇 步，就能輕鬆窺知藏在榮耀背後的祕密。

一、 主辦單位具高度的品牌公信力

隨著台灣在各領域的國際競爭力提高，傳統「喝過洋墨水比較厲害」 的觀念已在翻轉，單看金融獎項是否來自國外已不是判斷含金量的絕 對標準，核心關鍵為獎項的「品牌公信力」。國際權威財經媒體的讀 者、佈點通路遍及全球，能見度高，其所舉辦的金融評比必須極為嚴 謹，以維持品牌信譽；而國內各大財經媒體也在日積月累的努力下， 其獎項公信力已具全國知名度，廣受金融業者高度重視，公信力不言 可喻。

因此，若一家銀行能獲得國際及國內權威財經媒體金融獎項的肯定， 代表該銀行的專業領域通過相當嚴格的考驗，受評比檢驗並獲肯定的 金融商品與服務，勢必凌駕於市場水準之上。台北富邦銀行2019 年迄今榮獲的金融獎項，接近八成為國際殊榮， 國內部分含括老字號的《財訊》、《今周刊》、《工商時報》、《 遠見》等財富管理與服務評鑑相關榮譽，是非常典型立足台灣、衛冕 國際的例子。

二、 主辦單位是資深老手且評選參與踴躍

金融市場競爭白熱化，近年有愈來愈多國內外機構投入舉辦金融評比 活動，有的財經媒體已連續舉辦多年，經驗豐碩， 堪稱是金融評比的創始元老，有的則為後起之秀，積極爭取能見度。 以金融獎項來說，《財資雜誌(The Asset)》、《歐元雜誌(Euromoney)》、《 亞洲貨幣雜誌(Asiamoney)》、《銀行家雜誌(The Banker)》與《全球金融雜誌(Global Finance)》為五大重量級國際財經期刊， 已連續多年舉辦金融評選；而台灣在地的《今周刊》 財富管理銀行暨證券評鑑、《財訊》金融獎等，獎齡超過10年， 為國內極富盛名的金融評比。這些甄選皆為金融圈的年度盛事，為兵 家必爭之地，而獲獎名單亦備受注目。

北富銀2020年2月即開紅門，一口氣抱回《財資雜誌(The Asset)》3A數位大獎的「最佳數位財富管理體驗」、「 最佳行動銀行應用」、「最佳金融智能」、「最佳區塊鏈」、「 最佳資安」五項大獎，及入榜《銀行家雜誌(The Banker)》最新公布「2020年全球500大銀行品牌調查 」第225名，較前一年大幅躍進65名， 於台灣金融業中名列前茅；在數位金融已成顯學的時代， 除了品牌公信力外，能夠具體保障用戶權益的非資訊安全莫屬， 尤其資安威脅日益升高，配套必須更為周延，而北富銀這波所獲獎項 ，呼應了市場對優質金融機構的廣大期待。

三、 評選規模與機制廣而嚴謹

金融服務相關獎項的評審團組成各有偏好，有閉門評分或開放專業人 士票選，有廣邀全球金融機構參與或限定區域捉對廝殺；此外， 有些金融獎項的參賽者不僅止於金融業，也會納入科技業， 最明顯的例子就是「創新科技」類別的獎項，當評審團規模與組成愈 完整、競爭者愈多，獲獎的義意就更顯可貴。

2020年，北富銀即從來自世界各地的金融機構中脫穎而出， 勇奪《數位銀行家(The Digital Banker)》數位客戶體驗大獎的「最佳機器人理財體驗」、「 最佳社群媒體客戶體驗」、「最佳大數據分析」三大獎及《 國際商業雜誌(International Business Magazine)》「最佳數位財富管理」、「 最佳社群媒體客戶體驗」、「最佳大數據分析應用」、「 最佳應用升級」、「最佳數據安全暨風險管理」、「 台灣區最佳現金管理」、「最佳e化企業金融平台」七項至高榮譽； 4月再傳捷報，榮獲《Finance Derivative Awards》「台灣區最佳客戶服務(以客為尊)」、「 最佳數位財富管理」、「台灣區最佳投資銀行獎」；5月英國財經雜 誌《全球商業觀點(Global Business Outlook)》給予最大肯定，一口氣囊括「 最佳智能投資顧問」、「最佳機器學習」、「最佳信用卡—momo 卡」、「最佳創新支付」，其中， 前三個獎項皆以突出的金融科技技術應用獲得青睞， 靈活運用新科技、跨界挑戰更顯其全方位滿足客戶的雄心。

最後，還有一個需要留意的小地方。 舉辦評比的國際財經期刊名稱常常很類似，例如《The Banker》、《The Asian Banker》與《The Digital Banker》，差一個字其獎項背後代表的意義就不同，所以先看 清楚獎項名稱，再依循3大撇步一一解析，即可明察獎項秋毫。