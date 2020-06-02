台北富邦銀行「e家人分行」揚名國際 獲頒《亞洲銀行家》最佳創新分行獎

老字號的專業財經媒體《亞洲銀行家(The Asian Banker)》22日將International Excellence in Retail Financial Services Awards「最佳創新分行獎」頒發給台北富邦銀行，高度肯定北富銀積極跨領域、攜手科技業打造全台首間家庭式智慧分行—e家人分行的巧思與用心。獲獎榮耀是大眾評估金融品牌，除了親朋好友口碑推薦之外最容易上手的一項指標，然而金融獎項百百種，要從眼花撩亂的獎項中抽絲剝繭，找出名副其實的優質金融業者，需要一些辨識技巧，只要熟記3大撇步，就能輕鬆窺知藏在榮耀背後的祕密。
一、 主辦單位具高度的品牌公信力
隨著台灣在各領域的國際競爭力提高，傳統「喝過洋墨水比較厲害」的觀念已在翻轉，單看金融獎項是否來自國外已不是判斷含金量的絕對標準，核心關鍵為獎項的「品牌公信力」。國際權威財經媒體的讀者、佈點通路遍及全球，能見度高，其所舉辦的金融評比必須極為嚴謹，以維持品牌信譽；而國內各大財經媒體也在日積月累的努力下，其獎項公信力已具全國知名度，廣受金融業者高度重視，公信力不言可喻。
因此，若一家銀行能獲得國際及國內權威財經媒體金融獎項的肯定，代表該銀行的專業領域通過相當嚴格的考驗，受評比檢驗並獲肯定的金融商品與服務，勢必凌駕於市場水準之上。台北富邦銀行2019年迄今榮獲的金融獎項，接近八成為國際殊榮，國內部分含括老字號的《財訊》、《今周刊》、《工商時報》、《遠見》等財富管理與服務評鑑相關榮譽，是非常典型立足台灣、衛冕國際的例子。
二、 主辦單位是資深老手且評選參與踴躍
金融市場競爭白熱化，近年有愈來愈多國內外機構投入舉辦金融評比活動，有的財經媒體已連續舉辦多年，經驗豐碩，堪稱是金融評比的創始元老，有的則為後起之秀，積極爭取能見度。以金融獎項來說，《財資雜誌(The Asset)》、《歐元雜誌(Euromoney)》、《亞洲貨幣雜誌(Asiamoney)》、《銀行家雜誌(The Banker)》與《全球金融雜誌(Global Finance)》為五大重量級國際財經期刊，已連續多年舉辦金融評選；而台灣在地的《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑、《財訊》金融獎等，獎齡超過10年，為國內極富盛名的金融評比。這些甄選皆為金融圈的年度盛事，為兵家必爭之地，而獲獎名單亦備受注目。
北富銀2020年2月即開紅門，一口氣抱回《財資雜誌(The Asset)》3A數位大獎的「最佳數位財富管理體驗」、「最佳行動銀行應用」、「最佳金融智能」、「最佳區塊鏈」、「最佳資安」五項大獎，及入榜《銀行家雜誌(The Banker)》最新公布「2020年全球500大銀行品牌調查」第225名，較前一年大幅躍進65名，於台灣金融業中名列前茅；在數位金融已成顯學的時代，除了品牌公信力外，能夠具體保障用戶權益的非資訊安全莫屬，尤其資安威脅日益升高，配套必須更為周延，而北富銀這波所獲獎項，呼應了市場對優質金融機構的廣大期待。
三、 評選規模與機制廣而嚴謹
金融服務相關獎項的評審團組成各有偏好，有閉門評分或開放專業人士票選，有廣邀全球金融機構參與或限定區域捉對廝殺；此外，有些金融獎項的參賽者不僅止於金融業，也會納入科技業，最明顯的例子就是「創新科技」類別的獎項，當評審團規模與組成愈完整、競爭者愈多，獲獎的義意就更顯可貴。
2020年，北富銀即從來自世界各地的金融機構中脫穎而出，勇奪《數位銀行家(The Digital Banker)》數位客戶體驗大獎的「最佳機器人理財體驗」、「最佳社群媒體客戶體驗」、「最佳大數據分析」三大獎及《國際商業雜誌(International Business Magazine)》「最佳數位財富管理」、「最佳社群媒體客戶體驗」、「最佳大數據分析應用」、「最佳應用升級」、「最佳數據安全暨風險管理」、「台灣區最佳現金管理」、「最佳e化企業金融平台」七項至高榮譽；4月再傳捷報，榮獲《Finance Derivative Awards》「台灣區最佳客戶服務(以客為尊)」、「最佳數位財富管理」、「台灣區最佳投資銀行獎」；5月英國財經雜誌《全球商業觀點(Global Business Outlook)》給予最大肯定，一口氣囊括「最佳智能投資顧問」、「最佳機器學習」、「最佳信用卡—momo卡」、「最佳創新支付」，其中，前三個獎項皆以突出的金融科技技術應用獲得青睞，靈活運用新科技、跨界挑戰更顯其全方位滿足客戶的雄心。
最後，還有一個需要留意的小地方。舉辦評比的國際財經期刊名稱常常很類似，例如《The Banker》、《The Asian Banker》與《The Digital Banker》，差一個字其獎項背後代表的意義就不同，所以先看清楚獎項名稱，再依循3大撇步一一解析，即可明察獎項秋毫。