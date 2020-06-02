金山清水好農地 友善牡丹蓮華貴綻放

在103年底時西伯利亞小白鶴飛到金山清水農地時， 黃正俊阿伯與附近農友接受新北市政府農業局輔導，以不灑農藥、 不施用化學肥料、除草劑，並以人工撿拾福壽螺， 以友善耕作方式管理田區，當地種植3公頃的友善牡丹蓮已經綻放， 從六月至八月底是盛開期，歡迎到金山賞蓮花，並支持友善農產品。

金山清水農地位於磺溪出海口與清水溪交匯處，屬於河口農地， 也是候鳥遷徙路線的中繼站。夏季是清水農地友善牡丹蓮盛開期， 總是湧入遊客來賞花、拍照與購買友善無農藥蓮花相關農產品。 牡丹蓮花朵碩大狀似牡丹，花瓣多片且全天開花，顏色有純白、 粉紅和白底紅邊等多種。由於造型與佛陀的蓮花座相似， 在泰國被視為禮佛之花。多重花瓣的外型富貴喜氣， 狀如雍容華貴的牡丹花，很令人驚豔。一年只有一次的牡丹蓮美景很 吸引人駐足觀賞。

農業局長李玟表示，為兼顧農作收益與環境生態保育， 目前新北市友善耕作面積達227.5公頃，有196個農場加入。 金山友善田園區域計畫最初是以清水農地為核心區， 農友以友善耕種方式種植蓮花、茭白筍、甘藷等特色作物， 加入友善耕作推廣團體， 可申請有機質肥料或轉作地方特色作物等補助。此外， 為讓民眾吃得安心，農業局與電商平台合作「友善契作平台大聯盟」 （https://lecfp.org/）， 民眾可透過線上契作訂購友善耕作的好產品， 同時能讓更多農友響應友善耕作，進而保護生態環境， 增加農民收益。

在此新冠肺炎疫情趨緩時刻，進入新型態安全生活模式， 兼顧防疫與旅遊，結合「青春山海線」路線， 到美拍景點清水農地觀賞牡丹蓮，花期可以持續到八月底， 賞花一律免費參觀，回程可採購友善耕作牡丹蓮或農作物， 帶動地方經濟並支持友善耕作農友辛勞。（買花請於上午9時至下午 5時可聯絡黃正俊阿伯，手機號碼0952533310）。