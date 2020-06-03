一輩子難得一次 坪林李傳清獲頒春季百萬冠軍特等獎

新北市政府農業局輔導坪林區辦理北臺灣年度最大型的茶葉評鑑-「 新北好茶春季包種茶」評鑑， 坪林在地農友李傳清從上千件茶樣中脫穎而出勇奪特等獎， 成了新科「百萬冠軍包種茶王」，本(3)日接受市長頒發特等獎匾 額以玆鼓勵，期望能鼓勵並引領年輕一輩回鄉接棒、傳承。

「新北好茶-文山包種茶評鑑」為北臺灣年度最大規模的評鑑賽事， 須經由評審歷時5日進行品評篩選，選出唯一1點，總計20斤最優 秀的茶品為特等獎，平均獲得特等獎的機率僅有0.07%， 茶農們做了一輩子的茶都不見得能得特等， 獎項最後由坪林在地茶農李傳清奪得。

現年59歲的李傳清，為家中製茶第三代， 平日由他與妻子兩人共同管理2公頃茶園，年產約6,000斤茶葉 ，擁有50年製茶經歷的他表示「做茶時就要專心，用心好好做， 品質就會好」，從他管理的茶園外觀便可看出他的堅持， 均一的茶樹，宛如隧道般等高、大小相同， 看外型便能得知他茶園的範圍。

農業局表示，本年因應新冠肺炎疫情， 暫緩辦理戶外實體頒獎及展售活動， 因此特地配合市政會議邀請市長頒獎，給予肯定， 同時疫情期間雖取消實體活動， 市府亦透過新北市農會及坪林區農會聯合收購比賽茶穩定市場價格， 市府也首度發放本市首張「區域振興券-新北好茶券」 作為替代方案， 也號召在地百家特色商店一同響應提供優惠加碼方案，鼓勵民眾在6 月春茶產季期間到坪林來呼吸新鮮空氣，體驗新鮮上市春茶， 預估可為在地帶來約2,600萬元產值。 購買在地茶品可洽坪林區農會(02)26657227， 也可填寫訂購單(https://forms.gle/ mSf63cuA3PLsLPFw7)， 想知道更多好康資訊也請持續關注新北農業局稼日蒔光臉書。