新北市國際文教中心主題展菲律賓、柬埔寨篇上線 新住民二代挑大樑

新北市九大分區「國際文教中心」 主題展今年改為影片，讓學生不出國就能神遊15國，今(3) 日菲律賓、柬埔寨篇上線，大豐國小並由新住民二代學生參與影片製 作，在師長的指導下，帥氣示範「零失誤」的菲律賓竹竿舞， 甚至還有一年級同學在鏡頭前示範或侃侃而談，解說柬埔寨「 鬥豆豆」傳統遊戲，亦有同學協助剪接影片作後製， 儼然是未來文化大使的接班人！

新北市九大分區「國際文教中心」為全國首創之國際教育推廣據點， 往年4月開展後，開放本市學校申請參觀導覽及安排DIY、 遊戲闖關等動態活動，讓學生體驗及融入異國文化。今年因防疫關係 ，各中心將主題展內容製作成影片，規劃邦交國史瓦帝尼、 聖露西亞，及其他國家如柬埔寨、菲律賓、印尼、泰國、越南、 日本、韓國、義大利、美國、紐西蘭、澳洲、祕魯、巴西等國內容， 讓學生無需出校門和國門，就可「神遊」感受各國文化之美。

其中文山分區國際文教中心大豐國小推出「食在『菲』常『柬』 單」的主題，在校園戶外場地，展現學生以「大富翁」 行走地圖方式，彷彿引領遊歷柬埔寨、菲律賓， 如吳哥窟古文明神廟、東南亞最長河流湄公河、 菲律賓最美的島嶼長灘島等自然風情。 該校的新住民二代學生更自告奮勇擔任影片中示範者， 例如擅長舞蹈的越南籍二代陳宇君同學， 利用下課跟師長苦練菲律賓傳統竹竿舞， 在影片中展現俐落的節奏和身影。 而口若懸河的印尼籍二代游明皓及來自香港的楊偉智宛如小學究， 說明竹竿舞的由來，及每一步示範跳法， 展示菲律賓熱情洋溢的文化風情。此外， 一年級的他們還教大家如何玩柬埔寨的小朋友傳統遊戲「鬥豆豆」。 擅長播報與剪輯影片的六年級李婕妤同學， 侃侃而談菲律賓微笑之都巴科羅ACOLOD十月面具嘉年華， 當地居民穿戴各式各樣極盡華麗的服飾和面具，隨著拉丁舞曲狂歡， 是菲律賓的節慶特色。

而東南亞語教學支援人員也參與影片製作，緬甸語李艷菁老師、 越南語陳緣雲老師分別介紹柬埔寨華麗國服與格羅麻(長巾) 及端莊高雅的菲律賓蝴蝶袖國服，展現兩種不同國家的風土民情。 此外，文教中心的志工們也展示製作當地美食， 像涼拌青芒果是用柬埔寨盛產的青芒果削呈長條狀，拌上蝦醬、 魚露、小蝦米、檸檬與白砂糖，做成一道開胃菜， 並介紹菲律賓甜點西米露與復活節的意義，用蝶豆花、 火龍果將西米露染色，再裝入塑膠蛋殼裡，創作成菲律賓「 甜點西米露彩蛋」，非常吸睛。

新北市教育局表示， 新北市國際文教中心透過新住民及二代投入教育影片製作， 提供多元文化的真滋味，歡迎學生們千萬別錯過， 相關影片置於新北市國際教育資訊網(https://www. international-education.ntpc. edu.tw/chineses)/活動影片專區。