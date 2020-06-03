新北市國際文教中心主題展菲律賓、柬埔寨篇上線 新住民二代挑大樑

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市九大分區「國際文教中心」主題展今年改為影片，讓學生不出國就能神遊15國，今(3)日菲律賓、柬埔寨篇上線，大豐國小並由新住民二代學生參與影片製作，在師長的指導下，帥氣示範「零失誤」的菲律賓竹竿舞，甚至還有一年級同學在鏡頭前示範或侃侃而談，解說柬埔寨「鬥豆豆」傳統遊戲，亦有同學協助剪接影片作後製，儼然是未來文化大使的接班人！
新北市九大分區「國際文教中心」為全國首創之國際教育推廣據點，往年4月開展後，開放本市學校申請參觀導覽及安排DIY、遊戲闖關等動態活動，讓學生體驗及融入異國文化。今年因防疫關係，各中心將主題展內容製作成影片，規劃邦交國史瓦帝尼、聖露西亞，及其他國家如柬埔寨、菲律賓、印尼、泰國、越南、日本、韓國、義大利、美國、紐西蘭、澳洲、祕魯、巴西等國內容，讓學生無需出校門和國門，就可「神遊」感受各國文化之美。
其中文山分區國際文教中心大豐國小推出「食在『菲』常『柬』單」的主題，在校園戶外場地，展現學生以「大富翁」行走地圖方式，彷彿引領遊歷柬埔寨、菲律賓，如吳哥窟古文明神廟、東南亞最長河流湄公河、菲律賓最美的島嶼長灘島等自然風情。該校的新住民二代學生更自告奮勇擔任影片中示範者，例如擅長舞蹈的越南籍二代陳宇君同學，利用下課跟師長苦練菲律賓傳統竹竿舞，在影片中展現俐落的節奏和身影。而口若懸河的印尼籍二代游明皓及來自香港的楊偉智宛如小學究，說明竹竿舞的由來，及每一步示範跳法，展示菲律賓熱情洋溢的文化風情。此外，一年級的他們還教大家如何玩柬埔寨的小朋友傳統遊戲「鬥豆豆」。擅長播報與剪輯影片的六年級李婕妤同學，侃侃而談菲律賓微笑之都巴科羅ACOLOD十月面具嘉年華，當地居民穿戴各式各樣極盡華麗的服飾和面具，隨著拉丁舞曲狂歡，是菲律賓的節慶特色。
而東南亞語教學支援人員也參與影片製作，緬甸語李艷菁老師、越南語陳緣雲老師分別介紹柬埔寨華麗國服與格羅麻(長巾)及端莊高雅的菲律賓蝴蝶袖國服，展現兩種不同國家的風土民情。此外，文教中心的志工們也展示製作當地美食，像涼拌青芒果是用柬埔寨盛產的青芒果削呈長條狀，拌上蝦醬、魚露、小蝦米、檸檬與白砂糖，做成一道開胃菜，並介紹菲律賓甜點西米露與復活節的意義，用蝶豆花、火龍果將西米露染色，再裝入塑膠蛋殼裡，創作成菲律賓「甜點西米露彩蛋」，非常吸睛。
新北市教育局表示，新北市國際文教中心透過新住民及二代投入教育影片製作，提供多元文化的真滋味，歡迎學生們千萬別錯過，相關影片置於新北市國際教育資訊網(https://www.international-education.ntpc.edu.tw/chineses)/活動影片專區。