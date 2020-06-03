台灣國家海洋日前夕 海洋郵摺立體水族箱亮麗登場

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為了迎接首屆國家海洋日，海洋委員會與高雄郵局攜手合作，以海洋生態元素為主軸推出「國家海洋日郵摺」，今(3)日在高雄舉辦郵摺發表會。海洋委員會希望讓民眾藉由貼近生活的郵票與郵摺，認識珍貴的海洋資產，並以行動實踐海洋生態保育。

海洋委員會表示，台灣四面環海，海洋治理與藍色經濟攸關我國整體發展及競爭優勢，立法院在2019年底三讀通過「海洋基本法」，將每年6月8日訂為「國家海洋日」。政府制定「國家海洋日」的目的，就是希望藉由政府部門、學校及團體之力，帶動全民建立親海、愛海、知海，用海、治海的知識與觀念。「國家海洋日郵摺」選在第一屆國家海洋日前夕問世，別具紀念意義。

「海洋郵摺」以立體水族箱造型呈現，「海洋生物郵票-水母」、「台灣珊瑚郵票104年版」以及「海洋生物郵票-海星」三款面額5至7元的郵票分別悠遊在不同高度的水波中，呈現出海洋生物自在生活的曼妙姿態，兼具觀賞與紀念價值，預計製作1,250份，從6月中旬開始在高雄郵局各支局通路銷售。

今日的發表會也同時預告海洋委員會與高雄郵局的第二波合作即將登場，集結「海洋委員會粉絲專頁」特別打造的漫畫風格防疫圖片，打造出全台獨一無二且具防疫里程碑紀念價值的「『疫』難忘郵摺」，並期盼藉由這本郵摺的問世，展現出全台攜手防疫的努力與成果。

「『疫』難忘郵摺」集結海洋委員會粉絲專頁特別打造的漫畫風格防疫圖片。(照片由海洋委員會提供)

海洋委員會莊慶達政務副主委(左四)、以及中華郵政公司集郵處長陳月桃(右四)與現場貴賓合影。(照片由海洋委員會提供)