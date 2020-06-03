台北美福「和牛犇夏夜」一泊二食住房專案

防疫有成，出遊解禁，雖然目前出不了國門，但用味蕾遨遊也不失為一個好辦法。台北美福大飯店即日起至８月31日推出夏日限定的「和牛犇夏夜」一泊二食住房專案，帶您用舌尖品味道地東瀛美饌！由晴山日本料理新上任的日籍主廚─湯本誠，以家鄉和牛入菜，玩轉各式烹調手法所呈現的和牛珍饈，無論是炭火、壽司、還是涮涮鍋的方式，皆能嚐到和牛鮮嫩的美味，個人套餐每位3,190元，再入住寬敞舒適的頂級客房，享受客房免費的Minibar，體驗戶外恆溫游泳池和設備齊全的健身中心，並附翌日早餐兩客，專案價值22,550元，雙人入住價6,999元，夏日限定3折優惠，給您一站式的食宿享受，滿足口腹之慾的同時，也可以給緊繃的身心靈來個愜意美好的城市假期。詳情訂房資訊請洽02-7722-3399轉訂房。

【宛如藝術品的和牛盛宴】

將日本職人精神發揮到淋漓盡致的湯本誠主廚，推出擁有八道精緻餐食的「和牛犇夏夜」套餐，以晴山日本料理風格鮮明的檯前料理區，展演一道道日本美饌，有以原始的炭火調理出食物獨特香氣的炭火割烹，呈現食材原汁原味的鐵板割烹，和近距離觀賞師傅細膩手技的壽司割烹，一次品嘗多種烹調技藝的和食美饌。以日式的精緻開胃菜和沙拉帶給味蕾清爽的開端，緊接著呈上令人難以抗拒的「牛舌炙燒壽司」，選用澳洲和牛以高湯清酒滷製三至四小時後，入口前再輔以噴槍將牛舌表面燒出焦香氣息，一口咬下入口即化，搭配以台東林龍星冠軍米拌製略帶酸香的醋飯，更能牽引出肉韻甘醇。

接下來端出「美國Prime 牛小排涮涮鍋」，以柴魚高湯搭配擁有完美肥瘦比例的美國Prime 牛小排，底部襯上翠綠大白菜，清澈鮮甜湯頭涮出牛肉肥美滋味。重頭戲獻上日本A5等級的和牛，精挑油花均勻分布、細嫩中帶有嚼勁的紐約客，以炭火慢烤帶出牛肉的原始香味，加上烤出甘甜滋味的洋蔥、增添口感的櫛瓜，層次豐富，唇齒留香。接下來更端出由鐵板炒出香氣逼人的「牛肉炒飯」，同樣選用美國Prime 牛小排，以牛肉薄片加入蒜末洋蔥快炒，火候十足米粒分明，每口滿載肉香與鑊氣，最後再以傳統的日式味噌湯和主廚特製的日式甜點為和牛饗宴畫下完美句點，好不滿足。

【美福限定的日式夏夜晚風】

用15坪寬敞空間的行政客房迎接夏天！典雅的風格一踏進去就令人心曠神怡，席夢思的獨立筒墊、義大利精品等級的純棉寢具，度假風範就該如此！再拿起冰箱內冰涼的飲品一飲而盡，暢快地享受免費Mini bar點心和飲品。就算沒有沙灘，也可愜意地散步至戶外恆溫泳池，池底鑲嵌藍白相間的玻璃馬賽克，重現海洋的蔚藍，池畔旁的三兩躺椅，戴著墨鏡享受日光浴，讓夏夜晚風輕撫，釋放近期壓抑許久的心情。另外，健身房內則配有各式健身器材，讓您在假期內一樣可以維持曼妙體態。

除此之外，還可以穿上客房準備的浴衣，前往以傳統日式三溫暖流程做為設計發想的「沐」三溫暖，搭配烤箱、蒸氣室、冷熱水池等各項頂級設備，讓人重拾正能量！抗疫是日常，但日子還是可以更多姿多采，快來台北美福體會美好的日式氛圍。