台灣糖尿病照護大普查：5成糖友血糖達標　4成合併腎功能併發症

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）健保署的統計資料指出，有接近四成的糖尿病患都在基層診所就診與治療，台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊醫師表示，根據協會最新的基層診所糖尿病照護普查顯示，逾五成糖尿病患血糖達標，顯示基層照護能力與美國等醫療先進國家同步。基層診所具便利性、可近性和持續性等優勢，可協助糖尿病患維持穩定的疾病控制。

為了理解最新的基層糖尿病照護及合併症現況，台灣基層糖尿病協會自2019年成立後，協同全台43家訓練有素的糖尿病照護專業診所，首次對7,200位糖友進行糖尿病照護普查。台灣基層糖尿病協會曾競鋒醫師表示，協會本次普查的研究過程設計嚴謹，參與醫師皆通過人體試驗審查委員會認證，由每家診所連續性地完成每一位糖尿病患者的調查。

基層診所持續配合健保署推動分級醫療政策，積極提升醫療服務量能，糖尿病團隊照護、用藥品質皆與國際治療水平接軌。曾競鋒醫師說明，由本次普查結果看到，在基層診所照護下，血糖控制情況良好，超過五成糖友血糖達標（糖化血色素HbA1c<7%）。

同時，也觀察到糖友近七成合併高血壓，逾四成合併慢性腎臟病（出現尿蛋白或eGFR<60mL/min/1.73m2），逾八成合併高脂血症，顯示三高（血糖、血脂、血壓）的治療成效還需要患者和醫護團隊繼續共同努力。

提醒糖友還是要特別注意，尤其，高血壓與蛋白尿合併症是造成心衰竭、腎功能惡化甚至洗腎的風險因子，建議糖友應配合醫師給予的治療建議，積極照護。

李洮俊醫師表示，為持續提升糖友血糖控制並加強保腎護心的控糖觀念，台灣基層糖尿病協會推出「及時篩、腎心安」計畫，糖友可透過「第2型糖尿病患風險評估」，了解自身的高風險因子並提升自我照護意識，經醫護人員確認資訊促進醫病溝通與衛教，最後由醫師、糖尿病衛教團隊透過醫病共決的方式，協助患者選擇合適的治療方案，有助於延緩糖尿病腎心併發症，優化生活品質。

李洮俊醫師進一步說明，「及時篩、腎心安」計畫預計於2020年底前協同100家診所合作，有了基層體系的投入，同時響應中華民國糖尿病學會提出的「控糖321」照護新觀念，定期監測飯前、飯後血糖和HbA1c 3個數據，監測有無微蛋白尿和檢測eGFR(腎絲球過濾率) 2個腎功能指標，並早期控制三高，1定預防心衰竭合併症，糖友將能獲得更好的醫療照護。