罷韓倒數 台灣民進黨通過決議籲市民踴躍投票

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票，身兼民進黨主席的總統蔡英文今天主持中常會無異議通過決議，呼籲高雄市民踴躍投票；民進黨批評，國民黨號召「不投票、只監票」是反民主的行為。

民進黨下午召開中常會，發言人廖泰翔會後轉述，中常委沈發惠提案呼籲6月6日高雄市民踴躍行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。

廖泰翔說，與會中常委無異議，黨主席蔡英文裁示通過聲明；這項聲明指出，憲法保障人民選舉和罷免的權利，台灣作為一個民主國家，民主選舉是驕傲，更是台灣人民身為國家主人的基本權利。

中常會聲明表示，在高雄市民的辛苦努力之下，高雄市民提出的市長罷免投票連署突破門檻，實現史上第一次的縣市首長罷免投票。這是台灣民主歷史的里程碑，高雄人已經為台灣寫下歷史。

聲明指出，民進黨已於5月6日前主席卓榮泰主持的中常會中通過成立「0606高雄市民意觀察小組」，確保高雄市民的公民權利行使不受阻礙，並且要求黨內高雄市黨公職，要堅持站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證，責無旁貸。

中常會聲明表示，罷免是人民的基本權利，投票更是公民權的最佳展現，對於國民黨號召所謂「不投票、只監票」的行為，這不僅重重打壓民主政治的發展，也為台灣長期以來引以為傲的投票自由，提供了最負面的示範，民進黨譴責這種反民主的行為。

民進黨呼籲，不論對於罷免是「同意」或是「不同意」的高雄市民，6月6日都應該踴躍投票，用民主的方式面對市長罷免的選擇，用手上的選票決定城市的未來，也請高雄市黨公職共同維護高雄市民行使公民權利。

民進黨也呼籲，無論中央或地方選務機關，都應依法妥善辦理投開票作業；政府相關部門也應依法查處任何妨礙投票行為，順利完成選務工作，確保高雄市民安全、安心地行使公民權利。