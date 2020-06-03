家樂福併購頂好超市案、台灣公平會將面臨2大難題　學者分析: 對全聯有殺傷力

圖為台北大直美麗華的JASONS Market Place門市。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）量販龍頭家樂福昨(2)日發布重磅消息，將收購頂好超市及JASONS Market Place，目標成為台灣市占率第二的超市通路；然而專家點出，近幾年消費環境劇變，公平會審議此案恐面臨市場界定、家樂福大股東統一企業角色等2大難題。

家樂福2日宣布，已經與Dairy Farm集團簽署協議，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司全部股份，交易除了包含199間頂好Wellcome超市、25間JASONS Market Place，也涵蓋物流中心的資產及土地；整筆交易價值9700萬歐元（約新台幣32.3億元），股權交易案預計於2020年底完成。

家樂福表示，未來將全數更換頂好Wellcome品牌，JASONS品牌則會轉為家樂福頂級超市，此外，頂好Wellcome將發揮在生鮮農產品方面的專業，並持續發展食品線上購物，成為線上購物取貨點。

圖為台北大直家樂福。中央社

輔仁大學法律學院教授、前公平會委員陳榮隆表示，如果不談消費環境、經營策略的改變，單純從既定印象和現有數據來看，量販業者家樂福打算併購頂好，量販、超市屬於不同市場，而頂好、JASONS超市數加起來僅200多間，距離第一大有相當大的距離，「蠻有機會通過」。

不過陳榮隆也直言，上述思維是撇除外在環境變遷的推論，但不可否認，流通業正面臨巨變，以往量販、超市、超商3個市場涇渭分明，如今界線愈來愈模糊，量販走進社區、開設小型店鋪，彼此進入短兵相接的局面。

以家樂福為例，近年為了深入社區，推出「家樂福便利購」，坪數小但彈性大，搶進超市板塊意圖明顯；超市龍頭全聯賣起咖啡、麵包，且門市數已經達到1000家，普及程度直追超商老三、老四水準；超商則強化提升顧客體驗，與生鮮、美妝、藥局一同出現的複合式經營手法愈來愈常見。

「這個案子最困難是市場界定的部分，市場決定命運」，中央社引述陳榮隆分析，公平會審議結合案時，第一步是要界定地理市場、產品市場，以地理市場來說，現在量販、超市都想跟超商一樣，走進社區，造成彼此替代性非常高，幾乎處於同一個市場。

至於產品市場，陳榮隆指出，量販、超市商品高度重疊、價格愈走愈近，選擇幾乎一樣，公平會如何界定絕對是一大考驗；如果產品市場太大，如定位為日用品市場，連美妝都可能被納入，市占率自然就低，通過機率隨之升高，但若市場界定窄，市占率就會很高了。

公平會的第二個難題，則是統一企業是家樂福大股東，統一集團持股約40%；陳榮隆直言，如果結合案再把統一超考慮進去，將會是場大混戰。

陳榮隆表示，光是量販與超市的市場界定就令人頭痛，若統一具有實質控制力，足以影響人事、業務，公平會審議時，可能也得把統一背後的「超商」角色與市場影響納入，讓問題更複雜。

公平會副主委彭紹瑾表示，目前尚未收到結合案申請，待案件進來，有各項資料得以檢視後，才能進一步評論。

彭紹瑾說，將來審議重點，包括進行市場界定、衡量市占率，不過關鍵在於整體經濟利益是否大於限制競爭的不利益，而限制競爭行為涵蓋對新進業者形成參進障礙、不利市場競爭等。

至於統一集團為家樂福大股東，是否影響此結合案市場界定，彭紹瑾表示，會了解上下游、控制從屬關係企業等，這些因素都會評估。

學者分析，這起併購案對家樂福可說是一舉兩得，將對市占率龍頭全聯有一定殺傷力。

陳榮隆指出，全聯穩坐超市龍頭寶座，如果併購案通過，家樂福在超市領域，也許有辦法與全聯形成良性競爭，這會是消費者之福；另一方面，若因併購案通過，超市競爭者變少，形成全聯、家樂福各占山頭，缺乏競爭力，則不利消費者。

不過陳榮隆也說，從另個角度思考，隨著外送、電商平台興起，實體店面經營愈來愈辛苦，如果藉由這次併購案，把經營困難的店面吃下來，或許也解決部分問題。

高雄第一科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪認為，家樂福併購頂好和JASONS，是很好的策略。他說，通路的先占優勢很重要，頂好在台經營33年，占據很多好的據點， 家樂福藉由併購，可以快速把這些地點搶來，若要靠自己慢慢開200家店，可能要花上十多年時間，地點也不見得那麼好。

吳師豪說，另一個併購的好處在於，JASONS的消費族群偏向中高端，屬於另一個市場區隔，家樂福併購JASONS，可以順理成章打入中高端消費市場，這起併購案等於說是一舉兩得。

商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍也說，這起併購案對家樂福「一定有加分」，家樂福可以藉此迅速擴張地域，接收頂好、JASONS原本的客群，不需要重新再來，這讓家樂福的布局更加全面，品牌擴散更加快速。

家樂福集團目前在台灣有137家分店，其中包含69家便利購超市，併購頂好和JASONS後，總店數將超過360間。家樂福表示，將加速在台灣發展超市展店營運，成為台灣市占率第二的超市通路。目前全台市占率最高的超市業者是全聯福利中心，有1001個服務據點。

這起併購案是否將對全聯造成威脅，吳師豪分析，這對全聯非常有殺傷力，家樂福是大型量販店，位置大多較偏遠，消費者到家樂福可能需要30分鐘，但到以小型店為主的全聯，卻只要5到10分鐘，全聯近10年來的展店，都卡住了家樂福的咽喉。為了接近消費者，家樂福近年開設許多便利購超市，併購頂好後，更可以將劣勢轉為優勢。

李世珍則認為，併購後雖然一定會對全聯產生影響，但兩家的定位不太一樣，全聯以社區為核心，走大眾化、平民化，強調低價優勢，家樂福則是國際品牌，以行銷和商品的多樣性見長，兩家業者擁有不同的客群和支持度。