台灣成功大學旺宏館動土 創設敏求智慧運算學院

成功大學今天宣布成立「敏求智慧運算學院」，校友旺宏電子董事長吳敏求捐贈的旺宏館，同時在勝利校區動土，旺宏館未來將是這所學院的基地。

吳敏求去年8月捐贈成大創校以來單筆最大金額新台幣4億2000萬元，以興建成功創新中心「旺宏館」，今天在勝利校區動土；成大校長蘇慧貞宣布，將以旺宏館為基地，創設「敏求智慧運算學院」，預定109學年度招生。

教育部長潘文忠、吳敏求等人都出席動土典禮，吳敏求更當場再送出大禮，他承諾未來10年，旺宏電子將每年捐出1億元，協助「敏求智慧運算學院」運作。

成大規劃「敏求智慧運算學院」不設系所，以學分學程及學位學程靈活教學，且設立跨領域研究中心；學分學程以運算為核心，搭配不同專業基礎與應用課程；學位學程以跨領域碩博士學位為核心，兼顧科學知識、運算技術與系統整合能力。

校方表示，正規劃大學部不分系智慧運算學分學程及AI機器人碩士學位學程、智慧生醫碩博士學位學程、智慧運算工程碩博士學位學程。專為醫學院學生或生物科技領域學生設計的智慧生醫學分學程，預定109年8月起開放成大學生選讀。

旺宏館在成大勝利校區，是棟4層樓的建築，「敏求智慧運算學院」位於4樓，是一個結合運算科學、人工智能、數據科學及相關領域跨學科的學院，並以培育運算專長與領域專業「雙專長」人才為目標。