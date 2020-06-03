賀防疫有成　北台灣兒童新樂園推「50元無限暢玩一日票」

圖為宇宙迴旋(輻射飛椅)。圖片取自flickr，由paphone提供。 圖為宇宙迴旋(輻射飛椅)。圖片取自flickr，由paphone提供。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）隨著台灣後疫情時代來臨，兒童新樂園為慶祝防疫有成，推出限時回饋優惠，凡全國醫、護、軍、警、消及12歲以下兒童(含同行者一人) 皆可以50元銅板價無限暢玩13項大型遊樂設施。

兒童新樂園表示，即日起至7月14日推出了「童心抗疫，感謝有您」限時回饋優惠，全國醫、護、軍、警、消及12歲以下兒童，持相關證明文件(工作證、識別證、學生證...等)至園區售票處，本人及同行者1人，皆可以50元銅板價購買一日票1張，當日可無限搭乘13項大型遊樂設施。

取自兒童新樂園官網。

另外，兒童新樂園也宣布，鋼鐵碰碰車跟冰雪奇航於5月底起試營運，小小朋友們終於不用再等長大到130公分才能玩，現在只要身高滿95公分以上的小朋友也有專屬的小碰碰車跟小尋寶船可以玩。

兒童新樂園提醒，5月30日至6月14日期間，鋼鐵碰碰車跟冰雪奇航僅於假日試營運，6月15日至7月9日則每日開放，但試營運期間一日票不適用，單次票價為30元。

取自兒童新樂園官網。

另外，因應疫情趨緩，室內遊戲區也將陸續恢復營運，6月起不分平假日球池遊戲場均有開放，其餘的內場館只有開放假日，包含：闇地機關城(密室脫逃)、恐龍大鬧兒童新樂園特展、卡哇伊親子堡、卡哇伊歡樂世界和如果兒童劇場。

不過，為配合防疫，進入室內場館的大小朋友須配合實名制登記及配戴口罩。