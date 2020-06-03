不受疫情影響　第十三屆TCSA台灣企業永續獎開放報名嘍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣企業永續學院主辦的第十三屆「TCSA台灣企業永續獎」於今（2020）年11月下旬結合全國最大永續盛典第三屆「全球企業永續論壇 (Global Corporate Sustainability Forum, GCSF)」共同舉辦頒獎典禮。今年增設「資訊安全獎」、「大學USR永續方案獎」及「醫院HSR永續方案獎」，讓各界看見國內大學及醫院非凡的社會影響力。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，全球面臨COVID-19（新冠肺炎，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻的挑戰，過程中更彰顯企業善盡社會責任的可貴。在疫情期間觀察到國內不少企業從環境、社會、經濟等面向落實企業社會責任，如針對居家隔離或檢疫的員工，在隔離期間仍享有薪資保障、運用核心能力把先進的科技技術應用於防疫工作，讓防疫網絡追蹤得以綿密周全等。

簡又新還說，為表揚致力推動環境永續、社會公益及公司治理的績優企業，陪伴企業創新價值，成為社會大眾尊敬及投資機構目光聚焦的對象，第十三屆「TCSA台灣企業永續獎」不受疫情影響照常舉辦。

今年還增設「資訊安全獎」、「大學USR永續方案獎」及「醫院HSR永續方案獎」，讓各界看見國內大學及醫院非凡的社會影響力。

在企業卓越案例類增設「資訊安全獎」：鼓勵企業強化企業資安意識與提升資訊安全技術能力。

「大學USR永續方案獎」：獎勵大學推動社會責任實踐方案，善用學校資源，促進地方創生成效

「醫院HSR永續方案獎」：獎勵醫院推動國際或國內社區/遠距民眾醫療、高齡友善健康照護及家屬社會關懷與心靈照顧。

「TCSA台灣企業永續獎」區分為「企業綜合績效」、「企業卓越案例(前為最佳單項績效)」、「企業永續報告」及「企業永續傑出人物獎」等四大類，為使該獎的評選流程符合公平、公正、公開之嚴謹要求，2016年起即建立志工評審制度。2019年邀請373位志工評審員與115位知名專家學者，合計488位的龐大評審團共同參與評選工作，過程透明公開且客觀公正。

欲參與角逐「2020第十三屆TCSA台灣企業永續獎」即日起至8月 1日止開始受理報名，或參加「第三屆全球企業永續論壇」之各界先進，敬請逕至活動官網查詢或致電：02-2768-2655 鄭先生。