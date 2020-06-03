(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新型冠狀病毒疫情肆虐全球，疫情爆發至今全球確診病例數已逾630萬，至少37.5萬人死亡，其中逾2/3病例在歐美地區。

正當國內外經濟和產業受疫情影響甚至停擺時刻，工研院發表最新科技: 「正壓式檢疫亭」，盼協助國內外醫護防堵疫情，以「Taiwan Helps, ITRI Helps」的精神，給予國際社會支援，為世界盡一份心力。

工研院今天 (3日)指出，正壓式檢疫亭與台大醫院新竹生醫園區分院、新竹馬偕醫院合作開發，具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色；特別是以台灣十多年來在建置IC晶圓廠及光電廠無塵室的優勢與經驗下，打造出潔淨度優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨之檢疫亭。



工研院副院長彭裕民指出，工研院以科技力協助台灣超前部署，儘管台灣疫情穩定，隨著未來陸續開放商務人士來台、解除邊境管制等措施下，長久而言，醫院仍有採檢需求。

工研院以五大特色打造正壓式檢疫亭，守護第一線醫護人員。

■首先是「安全設計」，為了守護醫護健康，檢疫亭運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送，受污染空氣進不去檢疫亭，醫護採檢零風險，只需戴口罩，無須全副武裝。

■第二是「採檢量高」，檢疫亭雙面設計，一小時至少可採12位，在疫情緊張時，一天可採檢數達240位，效率高過韓國平均70人次。

■第三是「節能舒適」，檢疫亭內裝設冷暖氣機，無論是酷暑或寒冬，24小時恆溫恆濕維持亭內舒適溫濕度，運用智慧節能科技，1天電費也不超過60元。

圖/工研院

■第四是「獨立潔淨」，檢疫亭潔淨度為Class 1000無塵室等級，優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨；而類似電話亭獨立設計可減少相互感染疑慮。

■第五個特色是「組裝迅速」，檢疫亭組裝僅需兩天，利於快速佈建。



彭裕民進一步表示，感謝台大生醫分院與新竹馬偕提供合作機會，也期望未來正壓式檢疫亭，能夠幫助更多國內醫護人員在零風險的環境下採檢。

建置一座正壓式檢疫亭需有跨領域的關鍵六大系統組件，大部分都來自台灣製造的供應鏈，若其他國家有需求，工研院也願將跨領域整合的防疫科技攜手產業輸出海外，發揮「Taiwan Helps, ITRI Helps」的精神。



台大新竹生醫園區分院院長余忠仁說，正壓式檢疫亭能夠有效杜絕醫護人員與病患交叉感染風險，而且也不需再穿著全套式防護衣，省下耗時耗力的穿脫時間，讓醫護人員可以放心將手伸進病人口中取得咽喉檢體，甚至可近距離與患者進行問診等動作。面對未來可能出現的疫情狀況，正壓式檢疫亭可大大提高醫療院所的篩檢能量。



新竹馬偕醫院醫務部主任蔡維謀表示，工研院開發的正壓式檢疫亭，不只是從工程師角度出發，而是與第一線採檢醫生討論，蒐集採檢可能遭遇的問題後，找出解決方案融入設計當中，確保正壓式檢疫亭可以接地氣，符合實際採檢需求，讓醫師與受檢者可以在安全、安心且舒適的情形下進行採檢。正壓式檢疫亭的開發是工研院與馬偕醫院很有建設性的合作成果，希望未來也能跟工研院有更多類似的合作模式。

圖/工研院



工研院綠能與環境研究所所長王人謙指出，為了貼近醫療人員的需求，工研院研發團隊設計之初，召開臨床醫師專家會議，找出現行採撿的三大癥結：

第一，防護衣消耗大：一般無正壓設計下，醫師採撿得穿全套式防護衣，穿脫耗費20-30分鐘，且動作不便，再加上防護衣一套約耗費2000-3000元左右，相對墊高採檢成本。

第二，風吹日曬雨淋不便：近日天氣從高溫30度驟轉暴雨，馬偕急診醫師曾毓淇曾說，「穿上超過20分鐘，裡頭的衣服全濕透」，成為醫護採撿夢靨。

第三，感染風險高：現行採檢站有些與建築物相連，若感染源外洩，風險較高。工研院從痛點出發，改良出具五大特色的正壓式檢疫亭。

其中正壓設計及潔淨度，均需藉風機濾網組件發揮功效；關鍵在於如何讓亭內正壓值、溫度控制、潔淨度、節能彼此不衝突，達成最佳化智慧調控。

所幸工研院團隊藉17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時，打造負壓隔離病房的豐富經驗，迅速建置溫度恆溫，正壓值又能維持的節能循環氣流比例。同時，藉著濾網把外氣除汙淨化，創造亭內Class 1000無塵室等級，超越醫院外科手術室的潔淨度。



工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬則指出，正壓式檢疫亭目前已在台大新竹生醫分院、新竹馬偕醫院進駐，可替代原來的臨時檢疫所，其組裝迅速的特色，非常適合因應邊境篩檢能量快速建置，成為防疫守門員。

依現行邊境情境，人員入境後會進入篩檢站分流並確認身份、量體溫、詢問旅遊史、症狀，若有採檢需求，則進入檢疫亭採檢，未來搭配工研院的疫開罐達成採檢及檢測一條龍的模式，全程僅需１小時10分鐘就能完成，不但減少受測者等待與檢測時間，也讓醫療人員採檢更安全。

未來面對國際旅遊管制逐步開放的自費檢驗需求，與可能的第二波疫情預防措施，工研院正壓式檢疫亭的超前部署，將有大幅使用的機會，也適用於流感病毒或其他呼吸道疾病的採檢。

工研院希望國內各醫療院所採用正壓式檢疫亭，協助第一線醫療人員打造更安全採檢環境；也可以攜手產業整套輸出，展現出「Taiwan Helps, ITRI Helps」的精神。

超連結: 工研院防疫科技線上記者會--正壓式檢疫亭

圖/工研院