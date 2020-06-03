中興大學「南方週系列活動」 探索多元文化的東南亞

教育部補助國立中興大學於109年5月11日至6月2日辦理「南方週系列活動」，以印度、東南亞國家為主題，透過策展、讀書會及攝影展，呈現「印度不思議」、「多元文化下的東南亞」及「探索我們的亞洲鄰居」等試辦課程成果，並辦理4場系列講座，邀請長期接觸及關注東南亞、南亞的人文紀實攝影師、旅行作家、新住民第二代及工人作家等分享經驗及探討相關議題，增加學生對東南亞、南亞多元文化更多了解及學習機會。

中興大學開設的「探索我們的亞洲鄰居」、「印度不思議」及「多元文化下的東南亞」等3門課程，介紹7個與臺灣有密切連結的東南亞國家，藉由與這些國家的交換生對談及錄製磨課師影片，讓學生迅速掌握各國經濟、社會、政治及文化等脈絡，進而從大眾流行文化切入，透過東南亞人文藝術創作文本，提升學生對於東南亞多元文化與社會的深度認識；另以歷史神話、飲食文化、殖民時代、農業經濟、種族與宗教、電影工業、觀光旅遊、臺印交流、臺商在印度等議題為主軸，讓學生對印度有更進一步的認知。

除課程主題展外，中興大學在5月25日及6月2日並舉辦系列講座，安排工人作家林立青分享在工地、漁船工作的東南亞移工故事。這些邊緣、無聲的新移民夥伴在臺灣島嶼的生活，在全球夥伴關係的時代裡，也是我們需要關切的議題。另由攝影師吳建衡講述鏡頭下的東南亞、南亞少數民族，這些國家的境內仍有許多不同族群，有著不一樣的宗教習俗、語言及與生活形態，透過吳建衡的故事可以看到更豐富多元的東南亞、南亞樣貌。

教育部資訊及科技教育司表示，試辦課程期望打破傳統教學模式，透過活潑的文化課程設計，加上多元的體驗活動，除能認識東南亞、南亞各國不同的文化及多元價值，也能經由這些文化情境學習國際趨勢及事務，進而促進文化交流，關心國際重要議題，了解文化對自身的影響，讓學生不用出國，也能學習異文化涵養及拓展國際觀。

訊息來源：教育部

(新聞轉載自新住民全球新聞網)