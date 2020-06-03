勤學新二代獲總統教育獎 高超球技望未來作育英才

(說明：楊博崴（圖左）和來自印尼的媽媽，以及就讀高中的姐姐一起生活) (說明：楊博崴（圖左）和來自印尼的媽媽，以及就讀高中的姐姐一起生活)

目前就讀於基隆信義國中九年級的楊博崴同學，父親在他國小三年級時，就因心肌梗塞猝逝，由於母親是來自印尼的新住民，在語言和文化的隔閡下無法工作，頓時家中經濟陷入困境。幸而，透過學校還有社福團體的協助，每個月從家扶中心還有慈濟功德會獲得補助，加上低收入戶的補貼，才讓他們一家勉強生活。

楊博崴就讀忠孝國小三年級時，就開始學習桌球，一直到現在都接受黃教練的指導。教練不但指導球技，平常還會接送球員，更關心大家的學業成績，楊博崴說，他在學校的課業成績並沒有因為練球而荒廢，從國小到國中的成績一直都維持在前段班的程度。由於楊博崴的優異表現，使得他榮獲今年「總統教育獎」的肯定。

即將畢業的楊博崴，將在今年暑假過後升上瑞芳高工就讀。他說，希望上高中後也能持續練習桌球，並爭取繁星計畫，希望以優異的成績甄選上體育科系或相關的大學。楊博崴覺得，要成為頂尖的選手甚至成為國手並不容易，但他認為自己可以朝訓練選手的教練為目標，這樣以不但可以持續對桌球運動的熱忱，還能成為教育英才的老師，可說是一舉兩得的願望。

目前和家人一起住在基隆市靠山坡的地方，房子的外觀雖然有些簡陋，但裡面還算舒適，特別是一家人團結一心的溫暖。值得一提的是，楊博崴有一個就讀基隆女中的姐姐，目前也是桌球選手，有時候他們會一起練習，互相切磋球技。他說，今年參加比賽，獲得基隆市雙打的第三名，希望上高中以後可以有更好的成績表現。

楊博崴很期待上高中以後的生活，除了繼續練習桌球以外，他還想學習像是英語等其他技能，有機會也想學習媽媽的母語，如果他能懂得印尼語，未來可以陪媽媽回去印尼探望那邊的親戚。另外他也表達，未來要好好加強球技，有機會能夠爭取繁星計畫，順利進入理想的體育大學，好好貢獻自己的力量回饋社會。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)