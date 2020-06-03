整理包／振興三倍券7月中上路　各縣市、夜市、百貨公司加碼優惠吸引消費

行政院1日宣布推出「振興三倍券」，各縣市政府、夜市、百貨公司搶搭這股風潮，紛紛推出方案對接。示意圖／gettyimage 行政院1日宣布推出「振興三倍券」，各縣市政府、夜市、百貨公司搶搭這股風潮，紛紛推出方案對接。示意圖／gettyimage

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院1日宣布推出「振興三倍券」，每人支付新台幣1000元換3000元振興券，使用時間從7月15日至12月底，各縣市政府、夜市、百貨公司搶搭這股風潮，紛紛推出方案對接，除電子旅遊券、消費券等，也有一日遊及購物嘉年華等活動，希望能吸引消費，帶動商機。整理包／台灣「振興三倍券」定案 使用規範揭曉

縣市政府

台北市副市長黃珊珊表示，未來針對國旅和商圈、夜市、市場進行相關規劃，預計下週公告整體配套措施，盼市民的振興三倍券能留在台北，外縣市的民眾也能到台北市消費。台北市會再加碼，目的是把錢留在台北市。

桃園市副市長李憲明表示，桃園紓困振興方案力求對接中央，強力復甦地方，期望在紓困初期搶得先機，將以補錢、補力及補量三面向為主，規劃推出限量1萬組的500元電子旅遊券，、商圈及市場振興活動、觀光工廠促銷體驗，並在7月推出住宿贈送吃喝玩樂1日遊的行程，希望吸引遊客留在桃園。

新竹市長林智堅表示，配合中央振興券、國旅補助政策，市府預定在6月推出城市小旅行限定團，規劃深度旅遊，7月也將推出面額500元的消費券，民眾只要來新竹市住宿即可獲得，可於近百家美食、伴手禮、文創等店家消費。

苗栗縣長徐耀昌表示，將規劃搭配第2波好吃好玩好有趣活動，結合縣內產業故事館、觀光工廠，並爭取更多的餐廳、店家共同行銷，以擴大振興券政策的效益。

台中市經濟發展局表示，市府從7月1日至8月31日舉行「2020台中購物節」，民眾只要在台中消費金額累積500元即可獲得1次抽獎機會。因為「振興三倍券」發放時間與市府購物節期間重疊，歡迎民眾到台中消費，經發局也會研議在更多加碼優惠方案，詳細活動辦法將在近期釋出。

高雄市政府表示，市府推出「高雄振興購物嘉年華」，活動自6月1日起到8月31日止，只要在高雄消費滿500元，憑發票到活動平台登錄就能參加「日日抽5萬元抵用券」及「週週抽黃金」和「月月抽汽車」，民眾在高雄市飯店住宿，每房贈送抵用券200元，可用在高雄夜市、商圈店家。

宜蘭縣政府表示，今年宜蘭國際童玩藝術節停辦後，將在7月18日起到8月30日，在冬山河親水公園舉行「宜蘭童玩星光樂園」替代活動，也預定舉辦七夕情人節，主要推廣夜間觀光經濟，希望旅客們能留宿在宜蘭住宿，不只是一日遊。

台東縣政府財政及經濟發展處長盧協昌表示，縣府目前暑假中都有相關活動，因此待暑假過後，進入觀光淡季時，才會研議和規劃振興券加碼措施。

澎湖縣政府除了政府發放的「振興三倍券」外，縣府計畫額外發放每人500元消費券，馬公市公所則率先發放65歲以上市民，每人300元敬老禮券，澎湖縣其他地區也計畫跟進。

夜市

台北寧夏夜市率先推「五福臨門─振興抵用券」，例如付3000元可享用價值3500元的菜色，限量100桌；個人在夜市消費累積滿3000元，可獲500元環保提鍋，限量100名；5人同行在夜市指定店家消費滿1000元，可獲100元現金抵用券或同等100元伴手禮，限量1000份等，此外，有消費就能抽獎，最大獎是1輛Gogoro機車。

經濟部官員指出，至於國內其他花蓮東大門夜市、高雄六合夜市等多個知名夜市，也已經著手進行規劃相關。

由於三倍券的最小面額是200元，又不行找零，有夜市商圈的主委認為，不利夜市消費，因此除了搶攻紙本振興券的商機外，許多業者鎖定使用數位工具的消費者。

官員分析，有一些夜市小吃業者販賣單價只有2、30元，200元與500元的實體券面額太大，恐會影響消費者使用意願，但若是使用電子支付工具，就可以克服這樣的限制。

此外，自今年初武漢肺炎疫情爆發以來，為了避免實體接觸造成感染疑慮，今年上半年加入電子支付的夜市攤商約年增3成，隨著振興三倍券上路，預計有更多攤商加入，共享這塊大餅。

百貨公司

針對行政院推出的振興三倍券方案，百貨業者紛紛祭出加碼優惠，要讓消費者買得有感。

遠百認為，百貨各項支付工具皆暢行無阻，加上行銷回饋及專櫃特惠商品包裝，讓消費者使用3000元振興三倍券能獲得價值6000元以上的優惠。

Global Mall環球購物中心表示， 6月下旬將主推扣點數立即享購物金回饋，7月搭配三倍券發放，消費者持三倍券消費滿額，就可獲得APP點數回饋，總計6到7月加碼購物金達新台幣300萬元。

此外，Global Mall環球購物中心7月將首度與台灣Pay合作，持台灣Pay到館內不限金額每筆消費現折20%，每筆交易回饋上限200元。

SOGO百貨表示，6月份的「百貨年中慶」過後，7月三倍券會配合政策，推出最有感的措施。

微風百貨表示，7月會加碼推出振興第2波活動「振心Party Time」，回饋內容包含商品優惠、結帳享回饋、點數加碼、滿額抽獎等。