川普簽行政令　納「國際宗教自由」美國外交政策一環　

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國總統川普周二（2日）簽署一項行政命令，將國際宗教自由納入美國的外交政策中，並據此規劃至少5千萬美元年度預算用於支持國際宗教自由活動。

根據這項命令，推廣國際宗教自由被列為美國外交政策重要的一環，華府也會撥付預算支應相關活動。

美國國家宗教自由委員會（USCIRF）主席Tony Perkins對此感謝川普的支持，根據此令，美國政府對於犯下嚴重危害宗教自由事件的國家，採取積極經濟制裁，從而促進全球人民信仰宗教的自由。

外界多聯想這是美中貿易戰之外的另一個對抗戰場，因為中國近十年不斷強化在新疆的政治高壓管控與文化語言同化政策，消除伊斯蘭符號，以確保宗教跟主流中國文化保持一致。

去年起陸續有文件揭露爆料中共新疆當局想方設法包裝美其名就業輔導、實為文化滅絕的「百萬人教育營」。官員對外說法是「教導漢語、法規、技術技能等知識，增加被教育者未來的就業能力，改善其生活條件」，但事實是一個全方位監視、限制移動、禁止通訊、及泯滅信仰自由的大監獄，更有人指控女性學員被施打不明藥物讓月經停止。

另外不只是新疆，更早之前，中國因迫害西藏人權而受到國際譴責，中國堪稱是限制及打壓宗教自由事件最多的國家之一，在近年美國發布國際宗教自由報告中，中國不但被列特別關注國，國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）更批評中國和伊朗是全球對待少數宗教團體信徒最糟糕的國家。