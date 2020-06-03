【武漢肺炎】日本專家分析：每天入境10確診者　3個月後疫情再度大流行機率近99%

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）為嚴防第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情來襲，日本專家對疫情模擬分析結果顯示，如果每天從國外入境10名確診者，3個月後疫情大流行的機率近99%。

日本放送協會（NHK）報導，北海道大學教授西浦博的專家團隊針對今後從國外有幾名確診者入境，日本就會發生疫情大流行的情況進行模擬。

專家模擬估算的結果，如果從疫情蔓延的國家每天平均有10名確診者入境，即使他們接受病毒篩檢、在飯店等地進行2週的檢疫隔離，也無法阻止新型冠狀病毒入侵，3個月後必須發布「緊急事態宣言」的疫情大流行機率高達98.7%。

如果嚴格限制疫情蔓延國家的人士入境，平均每天入境2名確診者，3個月後疫情大流行的機率是58.1%。如果平均每天入境1名確診者，3個月後疫情大流行的機率是35.3%。

西浦說，如果有許多確診者入境，想以檢疫措施預防病毒入侵是有限度的，所以有必要限制確診者入境。

他說，日本政府正考慮鬆綁入境管制措施，但有關感染風險的評估，並沒對外做具透明性的說明。

他說，負責檢疫或入境管制所的省廳（部會）各不同，沒有橫向聯繫，政府應該整合，分析確診者入境的風險，建立一套如何設限或鬆綁的機制。

日本政府目前對旅遊疫情建議被拉高至「層級3」的國家，禁止包括台灣、中國、韓國、美國、加拿大等111國的外籍人士入境。滯留這些國家的日本民眾若返國，要在住家或飯店隔離14天，並要求勿利用大眾交通工具。

日本政府也要求來自旅遊疫情建議「層級3」國家的人士有義務接受病毒篩檢。

厚生勞動省表示，因為要接受篩檢的人數多，需花一至兩天才能拿到篩檢結果報告，這些人士就得在機場內等候。

中央社報導，關於日本有意鬆綁入境管制一事，因日本目前疫情趨緩，正考慮第一波針對泰國、越南、澳洲、紐西蘭這4國的商務人士鬆綁入境管制。日本政府認為，這4國與日本的經濟往來密切。最快本月內與這4國展開協商。