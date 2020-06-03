譚德塞盛讚習抗疫好棒！世衛員工私下錄音被公開：中國很會拖

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）今年一月世衛譚德塞不斷公開讚揚中國應對武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情速度明快，讚美中國分享武漢肺炎病毒基因序列，不過根據美聯社取得一份世衛內部錄音，卻發現裏面員工可不這樣認為。

根據錄音內容，世衛員工對於中國嚴重拖延提供疫情資訊有很深的無力感，但是取得即時資訊對抗致命病毒又是那麼迫切。

這份搜集自數十位世衛員工的內部對話及文件透露，中國是遲至「其它三個國家實驗室解碼病毒基因序列後的隔一周」，才願意提供此一關鍵資訊，中國拖延提供病毒資訊，與其資訊管控及公衛系統權力競爭有關。

另外員工也說，世衛官員之所以公開讚美中國，是一種哄騙中國提供更多資訊的手法，但私下卻是抱怨連連。早在1月6日的一場內部會議上，世衛技術部門主管的美籍流行病學家Maria Van Kerkhove就說，中國沒有提供足夠的病毒人傳人資訊，影響專家的判斷，也從而無法及早向全球示警。

會議上另一位世衛駐中國的專家Gauden Galea博士則是抱怨，中國提供給他們的資訊，只比在官媒上曝光早個15分鐘而已。

面對中國處理疫情的不透明及不配合，員工有苦難言，想盡辦法要在不得罪激怒中國的情況下，從中國公衛部門取得有用即時資訊，且不會讓中國公衛專家陷入麻煩。雖然國際法要求各國有通報公衛眾大事件的義務，但聯合國沒有權利強制各國這麼做，也無法獨立進行違規調查，這讓世衛員工感到很沮喪。

由於不滿世衛處理疫情的速度及過度偏袒中國，美國上周宣布不再每年資助世衛4.5億美元，同一時間，中國宣布未來兩年會資助世衛共20億美元以對抗武漢肺炎疫情，形成新的對抗。