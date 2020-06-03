【武漢肺炎】防疫措施剛鬆綁、單日確診突增34例　「東京警報」正式發布

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本東京昨(2)日新增34例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，這是5月14日以來時隔19天，再次出現單日新增確診逾30例。東京都政府昨晚首度發布「東京警報」，呼籲民眾警戒。

綜合中央社與共同社報導，東京單日新添34例2019冠狀病毒疾病確診病例，疫情有惡化的徵兆。東京迄今累計確診5283例。

東京都知事小池百合子當地時間2日晚9時30分（台灣時間8時30分）召開對策本部（防疫小組）會議，討論因應之道。由於綜合其他觀察指標，近幾天疫情有惡化的徵兆，決定首度發出呼籲市民警戒的「東京警報」。

小池在對策本部會議上說，新添34例新型冠狀病毒確診病例，雖說是受到醫院集體感染影響使確診病例多，但這是值得警戒的數字，希望市民一定要留意，尤其是對夜晚鬧區密閉空間、人群密集、人員密切接觸的「3密」風險高的場所要提高警覺。

小池說，東京訂出的藍圖分3階段，1日邁入「第2階段」，有些設施、業種暫時歇業已解除，小池表示，她不會立即改變目前有關停業要求的「第2階段」鬆綁措施，但「將請求大家進一步避免外出，特別是不要前往夜晚鬧市區等」。她強調市民仍需提高警覺，才能做到防疫與經濟社會活動兼顧。

「東京警報」發布後，2日晚11時東京臨海地區的彩虹大橋打上紅色燈光，提醒市民提高警覺防疫。

何謂「東京警報」

它是指東京都政府為防疫所需籲請業者、學校等臨時歇業，在疫情趨緩後，分階段鬆綁歇業請求之際，疫情若再度惡化，就發出警報，呼籲市民提高警覺。這是東京都政府自訂的防疫措施。 東京都政府是否鬆綁對業者臨時歇業的請求，是根據7個指標做判斷，其中又以與東京疫情有關的3個指標設定標準，包括：一週內的平均值，平均每天新增確診病例低於20；查不到感染源的比例在50%以下；以週為單位，確診病例的增加比例低於前一週。

6月2日為止日本各自治體的確診病例數，最多的是東京都5283例、大阪府1783例、神奈川縣1371例、北海道1099例、埼玉縣1000例。

今天(6月3日) 日本總計已有16,804例確診，死亡886例 (均不含鑽石公主號旅客)。至於鑽石公主號郵輪總計有712例確診，14人死亡。