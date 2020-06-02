快訊！金點新秀設計獎得獎名單揭曉　台灣教育部送藝術設計菁英出國

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）2020金點新秀設計獎得獎名單揭曉！最後共有100件作品從近6000件中脫穎而出，今年首度增設「金點新秀循環設計特別獎」也選出3名特別獎得主，台灣新秀設計能量備受矚目。

每年台灣設計青年最期待的指標性獎項「金點新秀設計獎」，5/30及31日已於台北松山文創園區完成決審，今（2）日公布得獎名單！本獎項由經濟部與教育部共同指導、經濟部工業局主辦、台灣設計研究院及台灣優良設計協會執行，今年有來自64校138系、共5856件作品報名參賽，經過專業評審線上初審後，共有412件作品進入決審，最後頒發8件「金點新秀年度最佳設計獎」、40件「金點新秀設計獎」、3件「金點新秀循環設計特別獎」及49件「金點新秀設計獎贊助特別獎」，肯定年輕學子的優秀創意。

今年評審團陣容華麗，各類別召集人分別為華碩電腦股份有限公司設計長楊明晉（產品設計類）、永真急制Workshop負責人/藝術指導聶永真（視覺傳達設計類）、兩隻老虎工作室設計總監余岱官（包裝設計類）、夢想動畫創辦人林家齊（數位多媒體設計類）、太研規劃設計顧問有限公司設計總監吳書原（空間設計類）、品研生活美學有限公司創意總監駱毓芬（工藝設計類）、APUJAN創辦人詹朴（時尚設計類）以及水越設計創辦人周育如（社會設計類）、W春池計畫主理人吳庭安（循環設計特別獎）等，齊力發掘台灣設計新秀。



得獎作品(圖/主辦單位)

「金點新秀設計獎」包含產品設計類、空間設計類、工藝設計類、包裝設計、時尚設計、視覺傳達設計、數位多媒體設計、社會設計等8大類，在所有獎項中，最受矚目的「金點新秀年度最佳設計獎」，是各類作品中獲得專業評審團最高評價之作品，每件作品可獲得10萬元獎金，2020「金點新秀年度最佳設計獎」8件得獎作品名單如下：

•產品設計類：國立高雄科技大學工業設計系，王諭薇、吳宣褘之作品「服務生的救星 翻轉餐推車」。利用物理原理，為外場服務生設計省去力又不傷身的餐推車，減輕負擔與職業傷害。

•空間設計類：崑山科技大學空間設計系，林伽恩之作品「藝糧田 — 兒幼種子計畫」，從兒童美術館出發，提出一個城市兒童美學教育系統計畫，讓兒童用玩的方式探索世界。

•工藝設計類：輔仁大學織品服裝學系，蔡介旻之作品「無覺劇本」。以多樣技法編織堆疊出多樣形態，展現織品形式的更多可能。

•包裝設計類：嶺東科技大學視覺傳達設計系，張珈瑄、簡珮丞、吳家儀、陳偉能、郭鑫泓、張晉嘉之作品「造島世代」。邀請卡設計，運用島嶼透過板塊運動而成，以板塊的片狀結構讓人聯想到巧克力，具獨特、趣味與互動。

•時尚設計類：嶺東科技大學流行設計系，蔡羽玟之作品「Healing the floral scars」。以編織技法呈現鱗傷終將癒合含苞的意象，一如擺晃人生中結痂的新生頓點。

•視覺傳達設計類：國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系，楊順志之作品「水造佛經-普門品」。佛教隨著時代推移而有不同虔誠儀式傳承著，本作品探討在科技發展快速方便的當代，新的可能發展。

•數位多媒體設計類：國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系，張家寧、沈莉臻、黃芊華之作品「浮標」。浮標是一種簡易的標的物，隨著浮動，它所框出的不確定範圍，以此揭示生活中人與人的關係。

•社會設計類：嶺東科技大學視覺傳達設計系，嚴子崴、翁雅筠、李宥融、陳凱育、李栢勳之作品「田中未來學」。以田中鎮國小小朋友為核心，設計一套循環式地方美感教育系統。

今年金點新秀設計獎攜手永續循環經濟發展協進會，首度增設「金點新秀循環設計特別獎」，共同鼓勵學生重視環境、永續發展等議題。本次共收到來自56系推薦的作品，經專業評審團評選出3名特別獎得主，各可獲得2萬元獎金。2020「金點新秀循環設計特別獎」得獎作品名單如下（不分名次）：

•國立雲林科技大學視覺傳達設計系，林慧敏、姜依萌之作品「有絡」。100%植物纖維具雙面功能的廚房菜瓜布，一面保留外部纖維，另一面則開發出其它纖維可對應的清洗功能，以達到更有效的去污能力。

•國立臺北科技大學工業設計系，黃稚善、吳宛儒之作品「SAVIOUR模組教學泳具」。WHO在貧困地區教育孩童學習游泳，但僅用保特瓶作為泳具，而Saviour透過不同組合因應各階段教學需求，成本低廉也永續環保。

•台南應用科技大學商品設計系，潘俊宇、鄭芸、楊鎮嘉之作品「RHITA 永續循環易裝拆行李箱設計」。透過新穎的組裝方式，簡化零件結構與區分材質，讓維修更容易進而增加使用壽命，廢棄後的零件也能更有價值的被再生利用。

此外，為提供更多舞台給台灣設計新生代，培養具國際觀的專業設計人才，今年金點新秀設計獎再度與教育部合作「藝術與設計海外菁英培育計畫」，年度最佳設計獎得主將可獲得甄選資格，獲選者可至海外留學一年，並獲新臺幣150萬元補助，期望藉此鼓勵台灣年輕學子與世界接軌，詳情請前往網站查詢。