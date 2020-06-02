驚！日本單日新增武漢肺炎34例確診　考慮發「東京警報」

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）日本東京今（2）天新增34例武漢肺炎確診病例，時隔19天再出現單日新增確診逾30例。東京都知事小池百合子表示，是否發布「東京警報」，將在聽取專家意見後儘速研議。

中央社據日本放送協會（NHK）報導，東京單日新添34例新冠病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，疫情有惡化的徵兆。東京迄今累計確診5283例。

小池在東京都議會上表示，今天確診人數多達34人，綜合其他觀察指標，近幾天疫情有趨於嚴峻的情況。

東京都政府在聽取專家意見後，今晚將召開對策本部（防疫小組）會議，約在晚上9時30分（台灣時間8時30分）做出是否首度發布「東京警報」的決定。

「東京警報」是指，東京都政府為防疫所需籲請業者、學校等臨時歇業，在疫情趨緩後，分階段鬆綁歇業請求之際，疫情若再度惡化，就發出警報，呼籲市民提高警覺。這是東京都政府自訂的防疫措施。

日本經濟再生大臣、也是負責這次防疫事務的大臣西村康稔在記者會上表示，東京今天新增34例確診中，未查出感染源有12例。

5月24日至31日間的東京確診病例中，查不出感染源者當中逾1/3是有陪侍的餐飲店相關人士。

東京都醫師會會長尾崎治夫表示，東京今天新增34例確診者大多是醫院院內傳染的相關人士，以及與繁華鬧區餐飲業有關人士，並非市區多處發生感染。