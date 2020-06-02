縱谷大地藝術季結合印度詩聖泰戈爾唯美詩句　台灣女婿英國雕塑家反思生命大哉問

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2020縱谷大地藝術季邀請國內外藝術家於台東駐村，並結合個人經歷跟對地方的情感創作大型裝置藝術，展覽以泰戈爾「漂鳥集」唯美詩句貫穿。

縱谷大地藝術季首次以隱藏許多秘境的197縣道作為展演舞台，從池上鄉綿延至卑南鄉，沿途一望無際的稻田和梯田如詩畫美麗，邀集日本、英國及台灣藝術家駐村創作，共10件大型戶外裝置藝術，展覽融入泰戈爾「漂鳥集」詩句，藝術和文學帶給台東獨特的生命力。

來自英國的貝馬丁（Martyn Barratt）畢業於英國東倫敦大學建築藝術碩士，隨妻子於2004年來台定居正式成為台灣女婿，這次使用回收反光鏡、玻璃、不銹鋼創作《生命的反思》（Reflecting on Life），利用台灣路邊常見的反光鏡，多面的鏡子將與水面的反射和陽光所造成的陰影交錯結合，自然地創造出千變萬化的景象。

貝馬丁解釋，因為他對它們如何改變自己對於風景的看法而深深著迷，希望透過雕塑引起人們對大坡池及其周圍環境的關注，期待觀者能夠看到自己和其他人在鏡中的反映，同時反思自己在自然中的角色及位置。



貝馬丁與創作(圖/主辦單位)

台灣壁畫藝術家紀人豪使用金、銀顏料、水泥漆挑戰池上農會超市後方舊穀倉的牆面彩繪，創作《供給與需求》可見燕子、花朵、手等元素，為藝術家使用比喻對未來的期盼，給予希望，如蝶似鳥展翅飛翔。

《供給與需求》探究農人的供給與人們需求的平衡關係，同時，紀人豪也咀嚼自我創作的平衡、抽象與寫實間的對比，並創造作品與觀者對話的可能，他深深體悟「見山是山，見山不是山，放下執著，回到心中平衡，便能發現生命的美好就在周圍、自己身邊」。



紀人豪創作(圖/主辦單位)

台灣噶瑪蘭族與阿美族藝術家陳正瑞創作總圍繞對土地的歌詠、對自然的崇拜，此次採用竹子及金屬打造《我想要有個家》，於大坡池賞鳥屋北方草皮展出，透過６件系列如鳥巢般的系列作品，除了提供鳥類們棲息停留的處所，也象徵人類依附自然而生的安全感及歸屬感。

主辦方表示，今年在開展前完成布展5件作品，分別分布在池上農會舊穀倉及大坡池周邊，另外的5件作品會自7月到10月之間逐步設置完成，民眾除了可以欣賞去年的11件作品及已經完成的5件作品之外，也可以實際看到藝術家的創作過程，感受作品的生命力。

《我想要有個家》(圖/主辦單位)