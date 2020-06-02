悠遊大山行　清新、療癒輕鬆旅就在山形閣

防疫在家待久了有點悶了嗎？天氣越來越暖和，趁著天氣晴朗的時候來去戶外走走，轉換心情、呼吸清新好空氣，雖然不能出國，找一個喜歡的度假天堂，和家人、朋友輕鬆暢聊，度過最放鬆愜意的美好時光；自即日起，山形閣溫泉度假飯店與大板根森林溫泉酒店共同合作推出「悠遊大山」專案，兩地雙遊優惠價只要NT$9,999，即可享受「山形閣雙人標準房」與「大板根酒店區豪華二人客房」，「礁溪」＋「三峽」頂級雙泉美人湯，悠遊自在玩個過癮，專注放空好度假！

放假就想當個森林系的旅人，到郊外好好放鬆紓壓，懶得露營怕麻煩，找個自然生態系酒店度假最好，山形閣位於好山好水的宜蘭縣礁溪鄉，與地處新北市三峽區的大板根森林溫泉酒店有著共通點，就是「臨山、寧瀞～心曠神怡」；同樣位在山林、溫泉、自然生態豐富的縣市，有著綠色森林系的療癒、碳酸氫鈉泉美人湯的滋潤，這也是山形閣與大板根兩家飯店品牌合作推出專案的原因。

山形閣位處礁溪溫泉分佈的中心，從地底自然湧出熱氣沸騰的碳酸氫鈉泉，所以每間客房都有可容納一噸水位大的浴池，沈浸在房內一噸水位的浴池中，享受溫泉的滋潤與寧瀞；除了浴池大，客房當然也寬敞，每間客房都有十坪（含）以上的空間，80%的房間大片落地窗放眼望去就是蘭陽平原美麗的景緻，讓人覺得相當輕鬆自在。來到宜蘭絕對不能錯過「山、河、海」，礁溪知名的三處森林步道：林美石磐步道、跑馬古道、五峰旗瀑布是您森呼吸芬多精與放空悠靜處；走訪冬山河乘船遊河、聽船家懷舊講述噶瑪蘭文化故事與遺址；搭著賞鯨船遠望太平洋無盡的遼闊、海豚們就在您的旁邊舞躍，令人心情愉悅；這些到山形閣旅遊，放鬆解壓好行程。

大板根森林溫泉酒店享有全台灣僅存低海拔原生亞熱帶雨林、蔓生百年以上巨藤與高聳入雲的林海，走進園區擺脫城市喧囂，仿佛進入另一個桃花源祕境，就如同一出雪山隧道，映入眼簾的是宜蘭山河海美景，大板根也有著3條不同長度的森林步道可選擇「森」呼吸著芬多精，走累就泡泡湯，享受與山形閣同樣泉質的頂級美人湯；走訪森林環繞的大板根森林溫泉酒店園區可謂放空舒活的休憩。

綠色森林系「山形閣➕大板根」享受自然的輕鬆旅遊，拋開緊張的情緒，遠離都市的繁忙與人群，呼吸新鮮好空氣，徜徉在綠色世界，沐浴森林吸取芬多精、曬一下日光洗滌身心，補充最天然的維他命，享受最愜意的「悠遊大山行」好時光就是現在！