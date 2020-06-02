台灣仁寶電腦平鎮廠•傳800越南移工罷工　勞資協調中

受委託的人力仲介公司表示，越南移工對外宣稱有800人罷工，但實際了解只有400多人(中央社) 受委託的人力仲介公司表示，越南移工對外宣稱有800人罷工，但實際了解只有400多人(中央社)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）代工廠仁寶桃園市平鎮廠今天（2日) 傳出800名越南移工集體罷工。仁寶提出3點說明，包括否認對移工薪資非法扣款、將改善宿舍環境、遭解約移工為單獨個案，將盡力協商與溝通。

仁寶平鎮廠今天傳出800名越南籍移工集體罷工事件，勞工不滿膳宿費用遭扣、居住環境及伙食不佳，廠方也隨即召開勞資協調。

有移工指出，當初入境台灣前，在越南說好每個月從薪資扣除新台幣2500元當成膳宿費用，但是入境後資方和移工訂定的契約「外國人入國工作費用及工資切結書」卻是4000元，引起移工質疑。

移工也表示，扣款名目不清，向仁寶反映無任何結果外，公司宿舍環境差，令移工無法忍受，部分移工將相關情況發布在臉書，竟遭公司強制遣返，甚至還要求移工支付解約金。

對此，仁寶下午發布重大訊息提出3點說明。

第一，仁寶對於移工薪資並無非法扣款的情形，扣款項目包括膳宿費用及依法代為扣繳的所得稅。

第二，仁寶宿舍環境及設施皆符合台灣法令規定，但個人對環境條件優劣的認知及感受不同，仁寶將會致力於改善員工對環境條件的需求。

第三，媒體報導所述移工遭公司解約乙事，乃單獨個案，目前仍在處理中。

仁寶強調，向來符合法律規範，並以善盡企業社會責任為己任。針對此次事件，將盡力與移工們協商與溝通，以求達成圓滿結果。

出面協助移工與廠方溝通的「越南移民移工辦公室」表示，仁寶電腦為知名上市櫃公司，年營業額超過上千億元，卻違法解僱移工，甚至強制遣返，800名越南籍移工忍無可忍才會決定集體罷工。

不過受委託的人力仲介公司，聽到越南移工的訴求表示，移工對外宣稱有800人，但實際了解只有400多人，且膳宿費是經越南及中華民國政府雙方認證同意，另外，移工伙食和台灣勞工一樣，宿舍也都有冷氣提供，應該不致於有環境、伙食不好的問題。

桃園市政府勞動局表示，根據勞基法規定，資方在台灣收膳宿費合法，勞動部的建議是不超過新台幣5000元；越南輸出勞工時的「勞動契約」，是收取2500元，這是經過越南駐台辦事處驗證。

勞動局表示，不過越南另外一份官方驗證的「工資費用切結書」，又同意雇主收取4000元的膳宿費，仁寶移工若對收費有疑議，可以透過協商保障權益，市府勞動局也會居間協助。