每4分42秒就1人罹癌　大腸癌連12年蟬聯台灣十大癌症之首

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國健署今天公布最新統計指出，民國106年新發癌症人數為11萬1,684人，較105年增加5,852人。因為人口老化快速及不健康生活型態，癌症發生人數預料仍將持續上升，大腸癌已連續12年居冠，癌症時鐘快轉16秒，平均每4分42秒有1人罹癌

根據統計資料，106年癌症發生年齡中位數與105年同為63歲，十大癌症發生人數(男女合計)依序為(1)大腸癌(2)肺癌(3)女性乳癌(4)肝癌(5)口腔癌(含口咽、下咽)(6)攝護腺癌(7)甲狀腺癌(8)皮膚癌(9)胃癌(10)食道癌，與105年序位相比較，除其中皮膚癌和胃癌順序互換。

以年齡標準化發生率來看，106年每10萬人中有305.4人罹癌，較105年增加8.7人；其中女性乳癌、大腸癌標準化發生率相較105年增加5.9人及1.6人，為發生人數及發生率增加最多的二種癌症。

男性新發癌症人數為5萬9,297人，106年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口335.7人，較105年增加5.7人，10大癌症發生率順位與105年相同。依序為大腸癌、肝癌、肺癌、口腔癌(含口咽、下咽) 、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、膀胱癌、白血病。

女性新發癌症人數為5萬2,387人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口281人，較105年增加11.9人。女性標準化發生率順位與105年相比較，皮膚癌和子宮頸癌順序互換，106年皮膚癌居第8名及子宮頸癌居第9名，其餘序位與105年相同，依序為乳癌、大腸癌、肺癌、甲狀腺癌、肝癌、子宮體癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。

比較男性及女性十大癌症標準化發生率性別比差異較大的癌症別，男性食道癌與口腔癌(含口咽及下咽)標準化發生率分別為女性的14.2倍與10.7倍，研究資料顯示嚼檳者罹患口腔癌的機率為一般人的28倍，同時有檳榔、菸、酒習慣者更高達123倍。

癌症的發生可能因數十年長期的不良生活習慣而造成，世界衛生組織指出3-5成癌症發生是可避免的，實證醫學證明，癌症篩檢可有效降低癌症死亡率及提高存活率。

國民健康署王英偉署長呼籲後疫情時期，為早期發現癌前病變或癌症，民眾應至醫療院所接受癌症篩檢，如篩檢結果為陽性，更應儘速至醫療院所接受確診，以有效發現異常情形，及早確診與治療，以提高存活率。