六月結婚潮來了！　台灣綠裝修發展協會：「綠裝修認證」3大重點　打造健康無毒環境

綠裝修建材選擇上要符合環保署之安全標準。 綠裝修建材選擇上要符合環保署之安全標準。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情漸漸趨緩，六月的結婚潮又將來臨，說到新人結婚，最重要大事莫過於買房和房屋裝潢了。台灣綠裝修發展協會表示，房屋裝修不僅影響居住品質，更是關乎到未來下一代健康成長的環境。為了讓消費者了解建材環境安全的重要， 6日將舉辦「安心居所-裝修把關不卡關」免費公益講座，有興趣的民眾請盡速報名。

對於首購族來說，裝修房子真的是令人期待也同時令人害怕。台灣綠裝修發展協會表示，千萬別認為找到設計師、全部交給設計師就行了，畢竟這不僅是安身立命的新家，更是未來下一代健康成長的環境，不可不慎。

台灣綠裝修發展協會提醒，新房的裝修三大重點注意事項「一搜集二需求三溝通」：一、蒐集資料。喜歡的風格建議可以找一些參考圖，連不喜歡的都提供，讓設計師完整清楚喜好；二、需求：詳細整理並條列出家庭成員所有需求，包括生活上的需求、風格需求及未來需求等等。三、溝通：與設計師清楚完整溝通生活習慣，讓設計師給予符合生活習慣的人性規畫。

現代人裝修講究風水，綠裝修其實就是一種「現代裝修風水學」，它匯聚了傳統先人的智慧，把陽宅風水轉化成數據，透過科學標準數據認證，保障居住環境的健康。

雲司國際設計總監同時也取得綠設計師執照的周言叡表示：「綠裝修」囊括範圍很廣，他最推薦是從室內空氣品質來做重點規劃，可解決現在許多孩童困擾的過敏問題；例如全熱交換機系統，可排出室內熱空氣，並透過空氣濾淨器引進戶外空氣，讓室內外的空氣對流，杜絕PM2.5、保持空氣乾淨，調節室內溫度。

此外，在裝修過程中建材的安全很重要，但卻容易讓人忽略。建材若使用不當，很可能室內環境的空氣品質檢驗毒性超標，長期居住對健康有很大的影響。

至於要如何監督綠裝修，周言叡表示，在裝修過程配合GD綠裝修的「三期四階五把關」認證與監督程序，「三期」是從前期設計師圖面的設計、建材選用及通風路徑的規畫；中期則是施工中的第一階段檢測，檢視各項安全數據，以及選用的材料與實際使用是否相符；後期則是完工後請第三方SGS做檢測，例如甲醛及各種有機揮發物等，皆要能達到環保署的室內標準後出示檢測報告，全程為客戶把關、確保安全。

至於其他四階五把關的詳細內容，將會在6月6日下午兩點台灣綠裝修發展協會舉辦的「安心居所-裝修把關不卡關」健康裝修免費公益講座中，做完整說明，並邀請到綠設計師周言叡主講，有興趣的民眾請洽：http://www.purity.tw/news