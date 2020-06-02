跨國結婚遭詐騙 台灣移民署開罰無牌婚媒

移民署臺南市專勤隊於日前接獲民眾小陳(化名)報案，表示在網路上認識婚姻仲介阿瑞(化名)，得知小陳想結婚的念頭，阿瑞即大力鼓吹小陳到越南娶妻，誆稱包辦結婚費用只要24萬元。小陳前往越南相親時，阿瑞與越南當地仲介極力推薦長相清秀的越南籍女子阿美(化名)。

小陳在眾人鼓吹下，當天就交付阿美5,000元生活費，之後更3度前往越南辦理結婚手續，共花費將近45萬元的費用，遠遠超過當初談好的24萬元，而費用內容五花八門，包括女方的身體健康檢查費用、面談費用，甚至女方家人生病急需用錢等開銷，都要小陳付錢買單。

正當小陳等候新迎娶的越南籍妻子來臺團聚時，阿美竟透過仲介表明不願意嫁來臺灣，更寄來當地法院的離婚通知書，小陳多次越洋聯繫未果，還遭到阿美封鎖，傷心之餘，搜尋阿美臉書，赫然發現自己迎娶的老婆竟是別人的女友，才驚覺受騙上當。

案經臺南市專勤隊調查，發現阿瑞並非經許可從事跨國(境)婚姻媒合團體的工作人員，媒合過程還要求、期約報酬，且獲得實際不法所得，案發後更推諉卸責，導致民眾求償無門，經移民署召開審查會認定違規，依違反入出國及移民法開罰新臺幣40萬元罰鍰。

臺南市專勤隊隊長李建雄提醒，民眾選擇跨國(境)婚姻媒合團體，可以先到移民署網站的「跨國(境)婚姻媒合資訊專區」確認該團體是否「合法」，收費也需符合規範項目，並請記住移民署提出的「2要3多」原則，要記得與媒合者簽訂書面契約，要索取各項付費收據，多詢問及比較婚媒團體，多了解彼此背景文化，以及婚後多溝通，才能維護自身權益，讓婚姻幸福長久。（新聞轉載自新住民全球新聞網）