來臺完成夢想 南華大學為境外生舉辦溫馨畢業典禮

今年因肺炎疫情蔓延，全世界各大學幾乎取消所有實體畢業典禮，南華大學拚全國甚至世界之先，日前為來自海外的畢業生舉辦畢業典禮，今年境外學生預計有83位畢業，當天共有51位境外畢業生出席典禮，場面溫馨隆重。

南華大學近年來約有800多位境外生，來自22國家，佔全校日間部學生人數16%。為了讓學生有一難忘的畢業典禮，國際及兩岸學院特別精心規劃專屬國際生的畢業典禮，典禮全程由來自越南的兩位學生擔任司儀，並以流利中英文進行。

畢業生中有24位來自越南外貿大學，他們是第一屆管理學院旅遊管理系境外學士專班，前兩年在外貿大學上課，後二年到臺灣上課。旅管系丁主任對這些學生的表現讚譽有佳，一再說「學生很認真，彼此像朋友一般」。

提供學生實習的阿里山賓館高芳逸總經理也對這批越南生非常肯定，一再跟國際學院賴淑玲院長表示，他們英文好，很適合接待國際觀光客，表現也相當出色，非常歡迎南華大學的外籍生前來實習。

企管系博士生畢業代表阮慶雲表示，五年前她從越南來到臺灣，是第一次來臺灣，她在南華完成碩士學位，又繼續進修完成博士學位，她很感謝南華提供給她獎學金，她知道這些都是來自佛光山信眾的善款，她很感激也很珍惜，所以常常提醒自己要認真，希望將來她能有更大付出，做更多好事，不忘他們的恩情。

最後，她說南華讓她長大，她感謝吳萬益副校長對她的指導，臺灣人民對她非常友善，更期待所有學弟妹要珍惜這個求學機會，讓生命更有意義。

林聰明校長親自為所有境外畢業生一一撥穗，並由吳萬益副校長逐一送上畢業證書。林校長表示本校配合教育部新南向政策，積極開辦境外專班及各項國際學術交流，至今已與外貿大學合作達四年時間，每屆學生越來越多，大一這一屆現在有92位學生，林校長很感謝越南外貿大學的長期信任，雙方建立良好的學術基礎與合作關係。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）