台灣抽象大師吳炫三狂野奔放遊非洲、南美洲　台灣聯展陰陽完美結合回歸自然

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣重量級抽象藝術家吳炫三與妻子池上鳳珠推出「狂墨・青花・翻飛」聯展，作品風格極為不同的兩人，陽剛陰柔明顯的對照並用創作彼此對話、帶來水墨、雕塑及青花瓷系列新作跟壓箱寶，於台北大直碩登場，採預約制。

台灣藝術大師吳炫三狂野的抽象語彙識別度極高，時常旅遊吸收各國風情並就地取材創作，曾於歐洲、非洲、南美洲展出，今年初本將於韓國參展，但因新冠肺炎疫情取消，因緣際會下受到住邦佳士得邀約於台北展出。

此次，展出66件水墨、壓克力畫作、雕塑及青花瓷等（49件為吳炫三作品、17件為池上鳳珠作品），其中吳炫三有10大創作首度亮相，更第一次曝光12年壓箱寶「一夫當關 萬惡迴避」，被吳炫三視為此生最具靈性之創作。



展覽開幕會上(左起)住邦佳士得總經理劉陳傳、池上鳳珠、吳炫三、宏霖建設董事長邱三地、宏霖建設副董事長溫淑惠合影(圖/住邦佳士得)

吳炫三將豐沛生命力及熱情注入創作，台北市立美術館、巴西聖保羅現代美術館、日本箱根雕刻之森美術館、葡萄牙 Santo Tirso 美術館、美國紐約聯合國、法國 Sète 市 Paul Valéry 美術館等機構都有收藏其作品；中環董事長翁明顯、前國泰金控副董事長蔡鎮宇、前總統李登輝、前副總統連戰、已過世的中信金控創辦人辜濂松等人都是藏家。

特別的是，吳炫三風格狂野、將原始生命力融於作品，更常見他獨創的「陰陽語言」，吳說「陰陽結合是完美的呈現，直線為陽，曲線為陰」；池上鳳珠的青花瓷器則展現女性情韻及精琢典雅風格。兩者雖是一剛一柔、一粗獷一細膩，卻都以回歸自然為最終訴求，讓藝術能展現不同的生命姿態。



黃山勁旅(圖/住邦佳士得)

今年吳炫三首度亮相的十大作品，有3幅極具東方禪意的水墨畫，其中，「黃山勁旅」是吳炫三對於岩壁上長出的勁草，想起了鄭板橋在詩詞「竹石」中那句「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中」。他感佩生命在艱困中的強韌求生意志，因而創下此作，也以此精神勉勵自己。

吳炫三成長背景來自宜蘭鄉村，又曾走遍非洲、南美洲等原始部落，特別喜愛將動物融入創作，其中又對象徵智慧的「貓頭鷹」情有獨鍾，以其為主題的創作無數，但「一夫當關萬惡迴避」這幅創作卻讓他壓箱多年。

貓頭鷹在夜間能夠捕食蛇類，保護幼鳥安危，吳炫三將其視為「夜神」，因而創作了「一夫當關萬惡迴避」。但畫完後，他卻不敢直視創作，反倒將其藏在畫室12年，今年首度曝光。吳炫三說，「我自己畫完後不太敢看，因為看起來似乎很有靈性」。



一夫當關萬惡迴避(圖/Taiwan News_Lyla)

7年前，池上鳳珠創作從西畫轉向青花瓷器。有別於傳統以花鳥為主題，她更嚮往運用變化萬千的「水」作為創作元素，或是將胚體浸泡水中產生渲染效果，亦或是用水柱作畫，產生自然線條，成就典雅精琢青花瓷器，這次展出17項作品，主要分別為「彩虹細胞」及「滴水」兩大系列。

池上鳳珠表示，在「彩虹細胞」系列中，她透過色彩與筆觸，呈現植物孢子隨風吹而律動、繃開的型態。她甚至在部分作品中，運用法華瓷素材，讓原本平滑的表面有花紋凸起的效果，增添器物的立體感；「滴水」系列則是落下的水滴給了她創作的靈感，因而將水滴落下的過程幻化為瓷器的樣貌形體。

池上鳳珠，這次部分作品中，也在傳統藍白色系的青花瓷中增添亮黃色系，「我在2018年受台灣好基金會邀請回到池上駐村，特將池上稻田的金黃色彩融入作品。」

*展覽採取預約制度，預約看展請致電：

住邦佳士得(02)3765-5678

大直碩現場(02)8502-1888



池上鳳珠導覽創作彩虹細胞系列(圖/Taiwan News_Lyla)