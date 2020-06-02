中國又爆「大頭娃娃」！廣州醫師推薦假奶粉致幼兒發展遲緩

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）黑心奶粉又來了！中國廣州有家長向媒體投訴，長期食用當地醫生推薦的特醫奶粉「貝兒呔」及「敏兒舒2號」後，孩子出現生長緩慢、缺乏維生素D的情況，約60位家長上網控訴，警方調查後發現，許多廣州地區三級甲等醫院涉案。

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特醫奶粉是專門提供給一些對牛羊奶過敏、消化系統障礙、代謝紊亂以及糖尿病患使用的特殊奶粉。

5月29日有家長在「來自新手媽媽的求助」文章中說，2019日6月孩子出生後診斷為「對牛奶蛋白過敏」，醫生推薦她讓孩子服用「貝兒呔2號深度水解配方粉」，是外國進口原料，經銷商引進貼牌包裝的。

但孩子連續服用6個月後，出現發展遲緩、佝僂病、頭部偏大等疾病。

此外，因醫生推薦而將類似固體飲料當奶粉吃的幼兒共有76名，食用時間最長達2年半。

廣州地區十多家三級甲等醫院醫師被指涉案，包括廣州兒童醫院珠江新城分院、廣州醫科大學附屬第三醫院、廣州市附屬第五醫院、廣州市兒童醫院、廣州婦女兒童醫療中心、廣州市花都區人民醫院等。

有醫生為了取信家長，在發放產品介紹上特別標註「分階段，對1歲以上兒童特別添加鈣、磷含量，所以長期食用更適合寶寶生長發育」，讓患者家屬們相當憤怒。

一位化名孫銘的家長表示，5月初湖南郴州的「大頭娃娃」新聞提醒他們檢查家中的特醫奶粉包裝罐，赫然發現上面也印有「固體飲料」的字樣，趕緊通知其他使用同樣奶粉的家長們。

警方介入調查後，發現「貝兒呔」系列產品及「敏兒舒2號」均由廣州特益孚特實業有限公司所生產，被指涉案的廣州醫科大學附屬第三醫院也已成立調查小組針對涉案的醫生進行調查。

貝兒呔深度水解粉（截圖自微信公眾號 医脉通 ）