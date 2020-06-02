家樂福砸32億！　併購頂好與JASONS　成台灣市占第二通路

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）家樂福集團今（2）日宣布將收購頂好超市，包含旗下的JASONS Market Place，將成為台灣超市通路市占率第二大。

家樂福集團今天宣布，已經與Dairy Farm集團署協議，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的全部股份，包含 224間超市分店（199間頂好Wellcome超市及25間Jasons Market Place），同時也包含了物流中心的資產及土地，整筆交易價值9700萬歐元（約新台幣32.3億元），股權交易案預計於2020年底完成。

家樂福集團目前在台灣有137家分店，其中包含了69家便利購超市，收購頂好超市後，未來全台總店數至少361間。

台灣的惠康百貨股份有限公司2019年營業額約為3億9千萬歐元（約新台幣 130 億元），而家樂福集團在台灣2019年營業額共19億6千8百萬歐元（約新台幣 656.6 億元），稅前獲利約2億歐元，營業利益8,300萬歐元。

家樂福集團預計將在股權交割完成後12月內全數更換頂好Wellcome品牌；Jasons品牌則會稍後轉為家樂福頂級超市。

此外，頂好Wellcome將持續發揮其在生鮮農產品方面的專業並持續發產食品線上購物，並成為線上購物取貨點。

家樂福提到，未來集團將加速其在台灣發展高速成長的超市展店營運，將成為台灣超市通路市占率第二的通路。