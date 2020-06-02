指揮中心醫療應變組組長薛瑞元, 2日在記者會中介紹台灣的檢驗與醫療量能 (圖/疾管署直播截圖) 指揮中心醫療應變組組長薛瑞元, 2日在記者會中介紹台灣的檢驗與醫療量能 (圖/疾管署直播截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心表示，國內今(2)日無新增病例，累計443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

雖然台灣迄今已連續51天沒有本土個案，但指揮官陳時中提醒，全球疫情仍相當嚴峻，以每天以平均10萬個新確診病例的速度增加，因此守好每個人自己的防線，將健康行為內化，依然是最重要的防疫措施。

中央流行疫情指揮中心今(2)日同時由醫療應變組組長薛瑞元介紹，為因應國際COVID-19(武漢肺炎, 新冠肺炎)疫情傳播趨勢，指揮中心持續強化醫療照護體系，並已達成三大目標：

減緩散播速度：避免短時間內感染個案暴增，衝擊醫療體系及社會日常生活，一旦發現個案，隔離密切接觸者，降低傳播風險。 保全核心人力維持醫療照護體系運作：避免機構內工作人員感染，一旦發生群聚事件，立刻採取介入措施，控制其影響範圍及人數。 降低重症及死亡人數：輕重症分流，調整醫療順位，將資源挹注於重症個案照護。

指揮中心表示，為完備部署國內醫療診治應變，持續擴大檢驗量能，目前已設有45家指定檢驗機構，每日最大檢驗量達5,900件以上，檢驗件數占整體量能4%，並提升檢驗時效，於24小時內取得檢驗報告；此外，持續盤點醫院收治量能，現有負壓隔離病房963床、普通隔離病房1,031床與專責病房2,175床，總床數共計4,169床，整體空床率68%；於醫療資源充足階段，個案優先收治於醫院，若疫情擴大，醫院病房不足因應，則將輕症及已無積極治療之確診患者，收治於目前開設的27處集中檢疫場所；若病人數仍超過醫院病房與集中檢疫場所負荷，則使用組合式負壓隔離艙，快速組裝，立即擴充收治量能。

超連結: 2020/6/2 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會



指揮中心指出，為確保長照體系運作，避免群聚感染，盤點住宿型長照機構收治量能，現有空床數約12,000床，另各地方政府亦規劃住宿型長照機構集中收治場所共計1,200餘床，以利於機構發生確診個案時，可優先將被匡列為接觸者之機構住民移至集中收治場所，提供1人1室隔離，並適時調度人力提供照護，防範疫情在機構內擴散。



指揮中心強調，將持續推動醫療應變整備策略，完善醫療照護體系，確保若有疫情爆發時，有充足的醫療量能應變，守護我國人民健康。