台北大倉久和桃花林中華料理　6月再推粵式明爐烤鴨無限供應任食

熱愛廣東燒味烤鴨的朋友有福了！大倉久和大飯店自推出港式飲茶輕鬆點以來，佳評如潮、訂位反應熱烈，時序進入初夏，菜色再升級，續點菜單加入「粵式明爐烤鴨」吃到飽，以及荷葉糯米雞、蠔汁鳳爪等港式經典，更有主廚特製海南雞飯、星洲肋排蝦麵、飯店秘製的招牌紅燒牛肉麵等任食。2020年6月1日至6月30日，桃花林中華料理「港式飲茶輕鬆點」，無限供應港式點心、燒臘、麵飯粥粉、經典湯品、精緻甜點等，週一到四之午、晚餐及週五午餐適用，每位NT$899+10%，6歲以下免費。凡於預約6月用餐即享9折優惠，現場打卡再贈桃花林「招牌片皮烤鴨」，輕鬆體驗米其林推薦頂級新派粵菜港點。

重量級新菜色登場！粵式明爐烤鴨、荷葉糯米雞、海南雞飯無限續點

極致經典「松露真菌素餃」、「蘿蔔絲酥餅」、「芋香西米露」不容錯過

廣東燒臘中必吃的「粵式明爐烤鴨」，也在6月份桃花林中華料理「港式飲茶輕鬆點」新增的菜品之列。所謂明爐，用的是明火，直火燒烤出的鴨皮酥脆油潤，鴨肉仍然保持粉紅色澤，皮香肉嫩，細細咀嚼鴨肉特有的濃郁香氣。主廚特別選用3.5公斤北京鴨，烘烤約四十分鐘直至鴨皮金黃酥脆，十分考驗明爐燒烤的火侯掌握功力。在蒸點類、招牌麵飯粥粉類，也加入像是「荷葉糯米雞」、「蠔汁鳳爪」等傳統港點美饌，更有桃花林最擅長、融合南洋風味的「海南雞飯」、「星洲肋排蝦麵」，以及飯店祕製的「招牌紅燒牛肉麵」特選牛腱味濃醇厚。

而經典湯品類更加入「金湯燕窩羹」，金黃色湯底以老母雞、金華火腿、豬大骨，再和以老湯，慢火熬煮36小時精製而成。最後加入細緻南瓜泥一同調製，上桌前再添一份上等燕窩，燕窩用料毫不手軟，每一口都能吃到，十分奢華，也是可續點、用餐時間內無限供應的佳餚。

主打的點心類首推令許多熟客難忘的「蘿蔔絲酥餅」，是點心師傅每日手工現切蘿蔔絲，刻意作成長型外觀，保留台灣本地產白蘿蔔的清甜口感，無論是手工擀製的酥皮或燙口的內餡吃來都十分細緻，滋味富有層次；「松露真菌餃」則是有著紅麴製成的麵皮外表，包裹新鮮黑松露刨碎混合蕈菇等素料，香氣迷人。湯品有「明火煲例湯」，以老母雞、火腿精燉的雞湯，週週搭配不同時令素材，如當令的鮮筍、去火的蓮子、竹笙或溫補的西洋蔘等。

甜點除了楊枝甘露，「芋香西米露」也是芋頭愛好者的心頭好，奶香濃郁、西米露清甜爽口。桃花林中華料理「港式飲茶輕鬆點」，無限供應包含蒸籠類、精選點心、燒臘類、飯麵粥粉、經典湯品、蔬菜、經典熱菜與甜點類，共八大類、三十四道佳餚美饌，現點現做，用餐時間90分鐘內，均可無限續點，絕對令人大呼過癮。

預約享9折 現場打卡即贈桃花林「招牌片皮烤鴨」

除了預約用餐立享9折優惠，現場打卡〈大倉久和大飯店-桃花林中華料理〉更加碼送桃花林中華料理最經典的「招牌片皮烤鴨」，只要在大倉久和大飯店臉書粉絲團按讚、打卡標註〈桃花林中華料理〉，並出示畫面：三位以下成人用餐，贈 「金牌台灣啤酒330ml」每人一瓶或「經典主廚料理三選一」；四位以上成人用餐，加贈「招牌片皮烤鴨」由師傅現場桌邊片皮、立即享用，油脂豐潤的酥香鴨皮搭配荷葉餅與蔥絲、小黃瓜條及特製甜麵醬，傳說中的桃花林經典美味！

2020年6月1日至6月30日，好評不斷的桃花林中華料理「港式飲茶輕鬆點」，週一到四之午、晚餐及週五午餐時段，無限供應港式點心、燒臘、麵飯粥粉、經典湯品、精緻甜點等，每位NT$899+10%，6歲以下免費。凡於預約6月用餐即享9折優惠，四位以上成人用餐打卡再送「招牌片皮烤鴨」！以無負擔的價格品嚐桃花林中華料理新派粵菜港點。空間氣派又不失典雅的桃花林，隨處可見的藝術品，讓用餐體驗成為更加舒適的極致享受，彷若置身獨一無二的美食世外桃源。