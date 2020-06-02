首艘4千噸巡防艦　蔡英文：「嘉義艦」為台灣海上醫療救護能量寫下新頁

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣總統蔡英文、海洋委員會主委李仲威與海巡署署長陳國恩等人今(2)日前往高雄，共同主持「4000噸級巡防艦首艦命名暨下水典禮」。蔡英文期盼未來有了「嘉義艦」的投入，能讓海巡兄弟姊妹如虎添翼，也為台灣海上醫療救護能量寫下新頁。

總統蔡英文表示，今天下水的「嘉義艦」，開創了兩個新的里程碑。第一，這艘4,000噸級的巡防艦，不僅是和傳奇級巡防艦的設計廠商，進行國際合作的成功案例，也是現役及建造中海巡艦的最大型船隻，可說是為海巡帶來更堅強的力量。第二，「嘉義艦」除了具有平戰轉換的功能，艦艇上也有手術室，以及負壓隔離病房等醫療功能的艙間，也能為台灣海上醫療救護能量，寫下嶄新的一頁。

照片右起：台灣總統蔡英文、海洋委員會主委李仲威。(照片由海洋委員會提供)

對於「嘉義艦」的命名由來，海洋委員會表示，依照「海洋委員會海巡署艦船艇命名基本原則」，考量嘉義縣內有嘉南平原接壤玉山，為台灣重要地標，縣內漁業產量居中部縣市之冠，與最大噸位海巡旗艦相稱，今由總統正式為首艘4000噸級巡防艦命名為「嘉義艦」，服勤後預劃配置於海巡署艦隊分署中部地區機動海巡隊。

海巡署首艘4000噸級巡防艦由台船公司承做，以世界一流的造船工藝建造巡防艦，配合政府當前防疫政策，除建置專業醫療設備，另規劃建置負壓隔離病房及醫療手術室，原一般病床均亦可增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護執勤同仁健康安全。

另外巡防艦也建置直升機庫供海軍S-70C直昇機依任務需要駐艦，如遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍。

嘉義艦能承受10級強風、續航力超過10,000浬，未來可支援載運防疫物資前往鄰近國家，及時投入國際人道救援工作，象徵台灣在海上人道救援方面，向前邁出了一大步，更有助於爭取國際社會的能見度。

海洋委員會補充，「籌建海巡艦艇發展計畫」預計於2018年至2027年計10年期間，打造141艘、總噸位高達33,220噸的新式海巡艦艇，為國內造船產業帶來了空前的榮景，有效帶動造船產業鏈的發展，預估可創造8,000個以上的工作機會及高達新台幣1,000億元以上之產值，大幅提升台灣造船產業的國際競爭力。

大合照。(照片由海洋委員會提供)