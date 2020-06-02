整理包／台灣「振興三倍券」定案　使用規範揭曉

最後更新：2020-06-02 12:20

初次發稿：2020-06-02 11:20

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）行政院長蘇貞昌今（2）日宣布推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元「三倍券」，只要有中華民國國籍，或者取得居留許可的外僑居留者、外籍人士都可以領，且不限年齡也不排富。

行政院長蘇貞昌表示，振興券正式定名為「三倍券」，其有三大原則是「三好一溫暖」，好領、好用、好刺激、最溫暖，三倍券使用時間從7月15日至12月底。

發送方式？

包含紙本券、電子支付（例如台灣pay、Line Pay、街口支付）、電子票證（如悠遊卡、一卡通）以及信用卡支付4種方式。

哪裡領實體券？（用1000元換取3000元振興券）

7月15日起可在1300多家郵局拿健保卡購買，或從7月1日起預購、7月15日起到1萬多家四大超商門市領取，兌換跟領取都不用手續費。實體券有200元券5張和500元券4張，等同現金、不找零、不可用於儲值。

數位三倍券分幾種？

分成信用卡、電子票證與電子支付（行動支付）3種方式，從7月1日開始綁定費載具，7月15日開始累積消費，滿3000元可獲得2000元回饋。

數位三倍券可以取消綁定，重新在另一個支付方式累積消費，但前面消費的金額將無法納入累計消費；數位券也在研發可讓民眾直接從ATM提2000現金出來。

信用卡：於隔月帳單直接扣2000元

電子票證：到超商靠卡回存2000元

行動支付：直接轉入APP帳戶2000元

領取資格為何？

只要有中華民國國籍，或者取得居留許可的外僑居留者、外籍人士都可以領，且不限年齡也不排富，120萬名中低收入戶可直接領到3000元振興券，不用支付1000元，政府會直接將錢撥入帳戶。

適用範圍為何？

適用於實體店面(包含美髮、美甲)、餐飲、夜市、傳統市場、商圈、藝文活動、樂透彩券、旅遊住宿、高鐵與台鐵等。

不可用於電商網購、繳稅、儲值、罰款、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券，但出售票券、提供實體經驗等電商可以適用，例如可向旅遊網站購買旅遊票券，或是線上購票看表演、展覽、比賽等。

「三倍券」有三大原則是「三好一溫暖」，好領、好用、好刺激、最溫暖。（圖／中央社）