疑片面撕毀協議 中國要求國企暫時停購美國大豆、豬肉

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美中貿易協議恐生變！中國上週強行通過「港版國安法」後，美國宣佈取消香港特殊關稅地位，並制裁相關官員，引發中方強烈反彈。外媒報導，北京當局下令國企停購大豆、豬肉等美國農產品，讓雙方緊張局勢繼續升級。

綜合媒體報導，有知情人士指出，隨著美中貿易局勢加劇，中國國企中糧集團及中儲糧集團被勒令停止採購美國農產品，原本這2家公司正在洽談，可望採購20至30船美國大豆。

更有敏銳的中國買家順勢取消數量不定的美國豬肉訂單，雖然中方尚未要求私人企業停止進口，但種種跡象表明中方可能有片面撕毀美中貿易協議的打算。

有分析指出，由於川普的部分票倉來自一些農業州，若中方停止採購農產品，可能對川普今年的大選有不利影響，藉此逼迫川普在近期反制《港版國安法》的措施上讓步。

美中今年1月中旬正式簽署第一階段貿易協議，中國承諾未來2年將購買2000億美元商品（約新台幣6兆344億元），但根據美國農業部資料顯示，中國第一季採購額僅33.5億美元（約新台幣1002億元），創下2007年以來同期新低。

中方本次暫停購買美方農產品，被外界認為是為了報復美國介入中方的《港版國安法》而取消香港特殊關稅地位及制裁中國官員所作出的反制行為。

只是，中國爆發武漢肺炎以來，各國為穩定國內糧食供應，紛紛禁止或限制糧食出口，中國糧食吃緊，還曾爆出搶購糧米潮。

在中國被譽為水稻之父的袁隆平接受中國官媒採訪時曾說，中國糧食是不夠吃的，要進口一部分。舉個例子，大豆也是不夠吃，中國人吃豆腐，每年進口大豆七八千萬噸。如果人家一卡你，不賣糧，那就麻煩了要餓肚子。這個是個大問題。

如今，美中對峙壓力升級，外界都在等著看美國總統川普下一步的行動。

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