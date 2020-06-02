〈時評〉別再耗損陳時中的專業

台灣防疫成績有目共睹，在成功抗疫之後， 目前正邁入復甦經濟的重要階段，但若「抗疫陳時中」變成「 經濟陳時中」，恐怕愈來愈「走鐘」，畢竟，陳時中不是萬能、 全方位，民進黨派他帶頭拚經濟，只會更加耗損陳時中的專業形象， 對於實際振興景氣的幫助，恐怕相當有限。

陳時中乃至於防疫五月天，最近會如此爆紅， 主要是國人肯定這群專業人士的防疫表現，將他們視為抗疫英雄。 特別是，台灣近一個多月以來沒有發生本土感染的病例時， 指揮中心在記者會上擺出的「零確診」道具， 成為各界好奇猜測的內容，而且只要被擺到會場桌上，立刻火紅， 陳時中成為不折不扣的行銷代言人。

另方面，因為清明連假時，許多悶壞的國人湧入墾丁等各大景點， 當時疫情尚未明朗化，於是指揮中心發出簡訊提醒， 後來人潮迅速下滑，但也引起民怨，因此，選在疫情逐步解封前夕， 陳時中特地南下墾丁，一方面是幫忙打氣，一方面是示範防疫生活。

沒想到，陳時中等人受到英雄般的歡迎， 許多民眾爭先恐後想要親眼目睹陳時中的風采， 由於發現陳時中能夠吸引人潮，不少地方的縣市首長都搶著邀請， 而陳時中不知是個人樂此不疲，還是受到政府高層的請託， 對於相關活動也都盡量出席。

一時之間，陳時中等防疫五月天成為觀光大使，配合換衣裝、 拿道具，幫忙宣傳，這表面上看起來是好事， 但這也等於將所有責任又讓陳時中一人扛起，從防疫到經濟， 幾乎由陳時中一手包辦，可是陳時中沒有三頭六臂， 他也不擅長經濟議題，特別是關於振興券的朝野攻防問題， 也非陳時中能回應。

陳時中的專業是在醫學領域，如今由他扮演經濟復甦的代言人， 不是不行，但就怕人紅是非多，一旦回應議題稍有不慎， 極可能被在野黨大做文章，憑白無故折損陳時中的形象， 這對於陳時中、抗疫團隊與民進黨政府，絕對不是一件好事。

振興經濟迫在眉睫，但絕對不能只靠陳時中一人幫忙宣傳， 就讓陳時中回歸自己的防疫專業，不要再過度消耗陳時中了。

（作者李平華，資深媒體人）