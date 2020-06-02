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〈時評〉別再耗損陳時中的專業

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2020/06/02 11:29
陳時中搭乘高鐵南下進行防疫旅遊。（指揮中心提供）

陳時中搭乘高鐵南下進行防疫旅遊。（指揮中心提供）

台灣防疫成績有目共睹，在成功抗疫之後，目前正邁入復甦經濟的重要階段，但若「抗疫陳時中」變成「經濟陳時中」，恐怕愈來愈「走鐘」，畢竟，陳時中不是萬能、全方位，民進黨派他帶頭拚經濟，只會更加耗損陳時中的專業形象，對於實際振興景氣的幫助，恐怕相當有限。

陳時中乃至於防疫五月天，最近會如此爆紅，主要是國人肯定這群專業人士的防疫表現，將他們視為抗疫英雄。特別是，台灣近一個多月以來沒有發生本土感染的病例時，指揮中心在記者會上擺出的「零確診」道具，成為各界好奇猜測的內容，而且只要被擺到會場桌上，立刻火紅，陳時中成為不折不扣的行銷代言人。

另方面，因為清明連假時，許多悶壞的國人湧入墾丁等各大景點，當時疫情尚未明朗化，於是指揮中心發出簡訊提醒，後來人潮迅速下滑，但也引起民怨，因此，選在疫情逐步解封前夕，陳時中特地南下墾丁，一方面是幫忙打氣，一方面是示範防疫生活。

沒想到，陳時中等人受到英雄般的歡迎，許多民眾爭先恐後想要親眼目睹陳時中的風采，由於發現陳時中能夠吸引人潮，不少地方的縣市首長都搶著邀請，而陳時中不知是個人樂此不疲，還是受到政府高層的請託，對於相關活動也都盡量出席。

一時之間，陳時中等防疫五月天成為觀光大使，配合換衣裝、拿道具，幫忙宣傳，這表面上看起來是好事，但這也等於將所有責任又讓陳時中一人扛起，從防疫到經濟，幾乎由陳時中一手包辦，可是陳時中沒有三頭六臂，他也不擅長經濟議題，特別是關於振興券的朝野攻防問題，也非陳時中能回應。

陳時中的專業是在醫學領域，如今由他扮演經濟復甦的代言人，不是不行，但就怕人紅是非多，一旦回應議題稍有不慎，極可能被在野黨大做文章，憑白無故折損陳時中的形象，這對於陳時中、抗疫團隊與民進黨政府，絕對不是一件好事。

振興經濟迫在眉睫，但絕對不能只靠陳時中一人幫忙宣傳，就讓陳時中回歸自己的防疫專業，不要再過度消耗陳時中了。

（作者李平華，資深媒體人）
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