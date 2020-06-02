【心無罣礙】台灣政治人物韓國瑜二度面臨罷免　門檻為57萬4996同意票

Wecare高雄等公民團體1日啟動罷韓車隊掃街，罷免提案法定領銜人陳冠榮（前）與車隊穿梭市區，呼籲市民6月6日勇敢投票。(中央社） Wecare高雄等公民團體1日啟動罷韓車隊掃街，罷免提案法定領銜人陳冠榮（前）與車隊穿梭市區，呼籲市民6月6日勇敢投票。(中央社）

高雄市長韓國瑜（右2）、都發局長林裕益（前左4）等， 29日主持前金區舊警舍整建社會住宅工程竣工典禮，以 「老青共居 世代共好」的鑰匙象... 高雄市長韓國瑜（右2）、都發局長林裕益（前左4）等， 29日主持前金區舊警舍整建社會住宅工程竣工典禮，以 「老青共居 世代共好」的鑰匙象徵開啟社宅大門，宣示「入厝起家」。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長韓國瑜罷免案6月6日將投票，罷韓團體「Wecare高雄」希望催出超過57萬4996贊成票，讓韓國瑜下台；韓國瑜則提出15項施政成績單答辯，並呼籲支持者不要去投票。

以下就是這場罷免投票可能的發展以及投票前應注意事項。(資料來源:中央社)

韓國瑜第二次面臨罷免

1994年，包含韓國瑜在內，4位國民黨籍台北縣立委因贊成核四興建，被反核團體提案罷免。根據當時選舉罷免法規定，必須要有選區二分之一以上選民投票、投票票數二分之一以上同意，罷免案才能成立。由於當時投票率21.36%未達門檻，國民黨籍立委林志嘉、洪秀柱、韓國瑜和詹裕仁4位立委罷免案皆未通過。

2019年，前高雄市文化局局長尹立等人發起的「Wecare高雄」認為，韓國瑜當選市長4個月內參選總統，違背責任政治、誠信原則，且施政滿意度全國最低，任由市政荒廢停擺，政見變成謊言，「Wecare高雄」因此發動罷免，獲得有37萬7662人有效連署，超過法定門檻22萬8134人，罷免成案。

韓國瑜答辯

韓國瑜在臉書發文呼籲支持者6月6日不要投票、也不參與任何政治活動，在保持防疫安全前提下，出門消費、採購，支持高雄在地商家。

他在罷免案答辯書中引用心經「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」表達心聲，並提出15項施政成績單，包括「市府推動，招商引資」、「特色觀光，玩轉高雄」、「清淤淨溝，路平燈亮」、「落實防疫，守護健康」等，盼以政績說服市民。

罷韓案要通過，須符合2條件

(1) 同意罷免票數＞不同意票數。

(2) 同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一，也就是57萬4996人以上。

根據高雄市選委會5月29日公布的數據，本次罷免案高雄市符合資格的投票人總數為229萬9981人，四分之一為57萬4996人，同意票若未達此門檻，罷免案即遭否決。

罷免案若通過

→韓國瑜將成為地方自治史上第一個被罷免成功的市長，中選會7日內公告投票結果，韓國瑜解除職務，並於3個月內辦理補選，且韓國瑜4年內不得再選高雄市長。

→若韓國瑜向法院提起罷免訴訟，依照選罷法規定，在訴訟程序終結前，不予補選。罷免訴訟將設選舉法庭，採合議制審理，以二審終結，按照規定各審法院應於6個月內審結，且不得提起再審。

→若最終韓國瑜勝訴，則罷免通過無效，韓國瑜可恢復職務；

→若韓國瑜敗訴，則確定解職。

→訴訟結束時若本屆任期還有2年以上（109年12月25日之前），則辦理補選高雄市長；若已不滿2年，則不辦理補選，由代理市長繼續任期。

罷免案若沒通過

本屆市長任期內，不得再提罷免韓國瑜。

投票注意事項

→罷免投票時間: 6月6日上午8時至下午4時。

→應攜帶證件: 身分證、投票通知單、印章。

投票所防疫措施

配合2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫工作，中選會制定以下措施：

→進入投票所配戴口罩

→進入投票所須量測體溫及手部消毒

→參觀開票採實名制

→排隊保持社交距離

→居家隔離、居家檢疫的民眾不得進入投票或參觀開票

→有發燒症狀選民須登記姓名及聯絡方式，配戴手套後由工作人員引導至專用遮屏投票

投票所查詢

中選會說明，這次罷免案共設置1823個投開票所，投開票所查詢系統操作便利，只要點選戶籍所在區及里鄰即可查詢。

這次投開票所相較於107年地方公職人員選舉，新設或異動的投開票所有256所，其中168所已於今年1月11日總統立委大選時使用過，所以僅有88所是新設場地。