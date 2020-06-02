東南亞粉紅書車為移工送暖 與台灣移民署聯手送物資

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）東南亞二手書車代言人林群，靠著一台亮粉色貓咪圖案書車收集東南亞書籍，透過資源共享，讓移工在異鄉閱讀家鄉文字與股市。移民署基隆市行動列車PaPaGo昨（1）日前往北台灣貢寮，希望藉由物資共享，協助更多基隆市移工。

拜訪當天，林群介紹他那台亮粉紅色漆有貓咪圖案的行動書車，書車上載滿了他收集而來的印尼文、柬埔寨文、越南文等書籍，只要他有空閒時間就會開著行動書車到處跑，讓移工朋友可以在異地看到家鄉熟悉的文字及故事。

林群說，在澳底的日子常常看到移工朋友穿著單薄的冬衣，於是他開始為移工募集物資，很幸運地收到各處湧入的資源，然而目前更迫切的是如何將物資送到更多有需求的人手中。

了解林群的需求後，基隆市服務站特地聯繫了基隆的印尼移工朋友小翠，一起將物資送往基隆地區的移工朋友手中，讓愛心能擴散出去，小翠在臺工作多年，常利用自己工作之餘協助在臺的移工朋友。

小翠說，「很開心基隆市服務站讓我有這個機會，將更多物資分給我們需要的夥伴，能在臺灣幫助跟我一樣來臺工作的人，讓我覺得很開心」。

此外基隆市服務站今日也宣導了最新的防疫訊息及擴大自行到案專案等資訊，時值遠洋漁船返航之際，希望移工朋友對防疫能有更多的了解與認識，避免不必要的群聚以及勤洗手、戴口罩來保護自己，共同預防武漢肺炎。

針對防疫所規劃的擴大自行到案專案，採取不收容、不管制、低罰鍰等措施，鼓勵逾期外來人口（含失聯移工）主動投案，並由移民署協助盡快返回母國，該專案將執行到本（6）月底止，請移工朋友廣宣同胞把握機會，提早投案

藉由貓哥-林群分享物資共享概念，透過基隆市移工-小翠分享物資給基隆市有需求的移工朋友。（圖/ 移民署基隆市服務站）