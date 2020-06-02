【媒體這條路】發行量走跌、32年歷史台灣《聯合晚報》無預警停刊 部分記者「被恭喜」

6月1日最後一份晚報印刷頭版，選用聯晚創刊迄今1萬1783篇頭條新聞的剪影縮圖，拼成「謝謝」兩字，感謝讀者們支持。中央社 6月1日最後一份晚報印刷頭版，選用聯晚創刊迄今1萬1783篇頭條新聞的剪影縮圖，拼成「謝謝」兩字，感謝讀者們支持。中央社

聯合晚報1日無預警宣布將自2日起停刊，派報人員下午在高架橋下的派報點，為聯晚進行最後一次打包與分派。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全台唯一紙本晚報《聯合晚報》自今天(2日)起停刊，《聯晚》總編輯王茂臻昨(1日) 表示，聯晚發行量走跌，收支無法平衡，決定終止發行；外勤記者全留任，編輯人員精簡，下午將進行勞資協調。

《聯合晚報》6月2日畫下句點，有前記者表達不捨，也有線上記者表示因為晚報截稿時間被極度壓縮，無論是受訪的各部會或是記者本身壓力都很大，停刊後記者還被恭喜。

網路當紅以來，《聯晚》要收攤的傳言從沒斷過。中央社引述前《聯晚》邱姓記者表示，雖然已經離開媒體工作，但聽到還是很遺憾與傷感，「身為曾是晚報的一員會覺得很光榮，也很感謝報社撐了這麼久。」

邱姓記者回憶，晚報很重視記者養成，而且願意給年輕記者學習和揮灑的空間，尤其因為晚報的人力精簡，作業時間很壓縮，只有早上4到5個小時，所以同事間的向心力很強，大家都很機動，「若早上發生什麼大事需要配合，經常都是全組總動員，因此是有革命情感的戰鬥團隊。」

截稿壓力驟減 記者被恭喜

另一位匿名聯合報記者表示，自己是一早在工作群組得知消息，很多事情都未明朗。特別的是，他昨還在寫最後一刊的聯合晚版，心情有不捨，但也認為工作壓力舒緩許多。

由於聯晚截稿時間為上午11時30分，比起其他同業截稿壓力更加龐大急促，對於受訪者、尤其公部門的公關，也有回應的時間壓力。

他表示，「聽到聯晚要收刊，同業都跟我恭喜，我也去跟部會說恭喜。」

不過他也坦言，擔任聯合報記者，擁有聯合報及聯合晚報，兩份版面較能完整陳述報導。

他表示，報紙有編採原則，內容有把關，聯晚的消失確實是讀者損失。儘管速度無法像網路新聞一樣快，但也不會受迫於點擊率壓力、淪為搶快搶吸睛的追逐。

除此之外，不少同業也紛紛表示，過去長官常常看晚報「點菜」，要求求證聯晚寫的新聞是否正確，現在沒有聯晚了，好像又是一個時代的結束。

《聯晚》 停刊 傳播學者不意外

對於《聯晚》停刊，傳播學者大多不覺得意外，國立中正大學傳播學系教授管中祥表示，以前晚報可以更新股市資訊，但這個功能已被取代。

中央社引述管中祥表示，原本晚報的興起，是因為當年網路並不發達，對於股市收盤後的交易資訊，晚報自然能提供比早報更新的資訊，但現在這些功能都已被網路取代。

管中祥表示，還是有很多人習慣看紙本報紙，相比於網路新聞，更加信賴紙本的嚴格守門、查證過程。他們也有一份對於聯合報系的信任與感情。

管中祥強調，對於聯晚突然收刊，沒有事先告知工作同事，有些不尊重，希望聯合報能重視報社管理與內部民主。

國立政治大學傳播學院教授劉昌德表示，聯合晚報是1988年報禁解除時，率先創立的新報紙。聯晚與自立晚報、中時晚報共同見證媒體發展史的里程碑。

除了晚報的建立衝撞政治制度，也見證了台灣股市最蓬勃發展的時間。

不過隨著自立晚報、中時晚報分別在2001年與2005年停刊，在數位媒體快速發展、追求即時性新聞的夾攻下，晚報市場大幅萎縮。

不過劉昌德認為除了媒體型式變遷，還有一個重要因素，就網路搜尋引擎平台的出現，掠奪傳統媒體的廣告份額。

他舉例，紙本媒體收益，有極大部分仰賴廣告收益，但近年來，這些廣告份額都被搜尋引擎平台Google與社群平台Facebook瓜分，它們不負責產製資訊內容，卻將第一手資料媒體賴以維生的廣告收益搶走，導致媒體無法生存。

劉昌德認為，聯合晚報就是在這波潮流下，被吞噬的媒體。

世新大學新聞系兼任客座教授彭懷恩表示，紙媒經營困難眾所皆知，報紙本身時效已經比不過網路，「就連『聯合晚報』收掉我也是看網路才知道，也不是看報紙。」

彭懷恩說，過去晚報還有一個很重要的功能就是股票消息，現在也被網路與財經網站取代。彭懷恩說，紙媒已經不太能承擔閱聽人對於新聞的要求，「收掉是必然趨勢，但我很意外《聯合晚報》可以撐下去這麼久，直到現在才收。」

聯晚將召開勞資協調會議

《聯晚》總編輯王茂臻（中）1日上午出面說明表示，外勤記者將全部留任，至於其他編輯人員規畫精簡，下午將召開勞資協調會議。

屬於聯合報系的《聯合晚報》在1988年2月22日創刊，是全台唯一晚報。《聯晚》總編輯王茂臻昨在聯合報汐止總部召開臨時記者會，他表示，感謝讀者支持和聯晚團隊努力，讓聯晚能在台灣報業史上，存在超過32年。

王茂臻強調，聯合報所有外勤記者將全數留任，不過因為組織調整與轉型，將會精簡人力。聯晚下午將召開勞資協調會議討論，參與人數估計超過30人。

王茂臻說，聯合報系會盡最大可能安置員工，一一面談，協調集團內的工作媒合與轉介紹安排。

至於停刊考量，王茂臻表示並非今年突然決定，近年都有持續評估。

王茂臻表示，除了受到讀者閱讀習慣改變與數位媒體發展，再加上今年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，聯晚發行量逐年走跌，無法達到收支平衡，決定終止發行。

聯晚在新聞稿中表示，聯晚是台灣第一家採用橫式編排的中文報紙，單日發行量最高曾到60萬份；感謝讀者與團隊努力，一同走過1萬1783個日子，成為台灣少數經營超過30年的報紙。

聯晚公告指出，訂戶權益將獲得充分保障，聯合報系提供各種方案讓訂戶選擇，包括轉訂聯合報系其他產品或退費。另外，採訪中心的外勤記者全部留任。

中央社引述聯晚表示，聯合報系除了繼續經營現有的報紙，也將推出數位新產品，以因應下一階段閱讀時代的來臨。

《聯合晚報》昨天除發出告別信，同時發信給讀者表示，會保障他們的權益:

聯合晚報向讀者告別全文如下:

今天是聯合晚報最後一天出刊。 聯合晚報創刊逾32年，是台灣目前唯一的晚報。 聯晚以監督政府、幫助弱勢為己任，在無數不公、不義的暗室中燃起星火；聯晚也是一份財經報紙，陪伴投資人走過台灣資本市場蓬勃發展的歲月。 長期以來，聯晚提供讀者優質和迅速的資訊，成為台灣少數經營超過30年的報紙，我們感謝讀者的支持與聯晚團隊的努力。 近年讀者閱讀行為的巨幅改變與數位媒體的快速發展，所有媒體均面臨轉型的關鍵時刻。聯晚完成台灣新聞史的階段性任務，在今日畫下句點，向社會與讀者告別。 聯合報系永續經營的職志不變，會繼續為海內外讀者提供優質精準的新聞，也請讀者續予批評和指教。 聯合晚報 敬啟

給訂戶的信全文如下:

親愛的聯合晚報讀者，您好： 聯合晚報自2020年6月2日起停刊，感謝讀者的長期支持，陪伴聯晚走過32餘年的歲月。 為保障聯晚讀者的閱報權益，我們提供以下服務： 報費已預繳（預收報）的讀者： 我們將把剩餘的聯合晚報訂期，改為聯合報自2020年6月2日起續送，期滿後亦請繼續支持訂閱。我們也可以改送經濟日報或辦理退費，詳細辦法您可以向客服（0809-080-186）詢問。 按月繳費的讀者： 我們會請送報單位自2020年6月2日起改送聯合報，若您暫時不想看報，請直接告知送報單位或送報生辦理停報。 有關聯合晚報後續的處理辦法，您若需要進一步了解，歡迎致電0809-080-186，我們竭誠為您服務。造成不便之處，敬請見諒。 聯合報發行展業部 敬上

圖/聯合報官網